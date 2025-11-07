Supremo de EU analiza apelación que desafía la legalidad del matrimonio igualitario

El Tribunal Supremo de Estados Unidos deliberará este viernes, a puerta cerrada, si admite un caso que podría poner en riesgo el histórico fallo que, desde 2015, garantiza el matrimonio igualitario en todo el país.

La petición fue presentada por Kim Davis, exfuncionaria del registro civil de Kentucky, quien se negó a emitir licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo alegando sus creencias religiosas , luego de que la unión igualitaria fuera reconocida como un derecho constitucional.

El 26 de junio de 2015, durante el gobierno de Barack Obama, el Supremo emitió la sentencia “Obergefell vs. Hodges”, que legalizó el matrimonio homosexual en todo Estados Unidos al determinar que la Enmienda 14 de la Constitución protege por igual los derechos de todos los ciudadanos.

Ese fallo obligó a los trece estados que en ese momento todavía prohibían el matrimonio homosexual, entre ellos Kentucky, a permitir ese tipo de uniones.

Tras un largo recorrido judicial en contra de esa medida, llega ahora al Supremo la apelación de Davis, q uien argumenta que la Primera Enmienda, que consagra la libertad religiosa y de expresión, la exime de reconocer el matrimonio homosexual.

Al menos nueve estados gobernados por republicanos han impulsado iniciativas para revertir el fallo del Supremo sobre el matrimonio igualitario a nivel federal, en un intento de que ese asunto vuelva a estar en manos de los estados.

A finales del mes de octubre, una orden del Supremo en Texas dictaminó que los jueces que "se abstengan públicamente de celebrar un matrimonio" debido a una "creencia religiosa sincera" no están violando las leyes del estado.

Organizaciones estadounidenses como Refuse Fascim se pronunciaron este viernes para criticar que el Supremo considere estudiar este intento de ilegalizar el matrimonio igualitario.

"La Corte Suprema es completamente ilegítima. Ahora trabaja codo a codo con el régimen de Trump para pisotear los derechos, arduamente conquistados, de los pueblos oprimidos", argumentó ese grupo, que denuncia que el alto tribunal pretende hacer lo mismo que hizo en 2022 cuando tumbó la protección federal del derecho al aborto.

Una ley federal aprobada en 2022, durante el mandato de Joe Biden, garantiza el reconocimiento de todos los matrimonios , incluidos los de personas del mismo sexo y los interraciales, y prohíbe que cualquier estado los desconozca.

