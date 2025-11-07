El senador republicano John Kennedy, de Louisiana, advirtió este viernes que el cierre de Gobierno estadounidense podría prolongarse por un tiempo indefinido , retractándose de su predicción anterior de que la paralización duraría al menos una o dos semanas más.

"Olvídense de lo que dije anoche. Vamos a estar aquí por mucho tiempo", dijo Kennedy a periodistas, tras la maratónica sesión del Senado en Washington.

Al mismo tiempo, Kennedy destacó que las cancelaciones de vuelos podrían aumentar la presión sobre ambas partes para buscar una solución al cierre.

El legislador señaló que, pese a esta presión, "ambas partes parecen estar atrincheradas", lo que indica que el estancamiento continuará por algún tiempo.

Kennedy, de corte conservador, añadió que duda que el Senado alcance un acuerdo el sábado, cuando sesione de forma extraordinaria para una posible votación destinada a poner fin al cierre de Gobierno.

"No estoy bromeando, este cierre va a durar mucho tiempo", enfatizó el senador, reflejando la incertidumbre que persiste en torno a la resolución del cierre parcial del Gobierno Gederal.

El cierre de Gobierno inició el pasado 1 de octubre y este fin de semana alcanzará más de 39 días sin que los intentos bipartidistas por encontrar un punto medio de negociación tengan algún resultado para desentrampar la Administración federal.

Este viernes 7 de noviembre, unos dos mil vuelos comerciales han sufrido cancelaciones en más de 35 aeropuertos del país, debido a que el Departamento de Transporte ordenó un recorte del 4% de la actividad para mitigar el efecto de la falta de controladores de tráfico aéreo, porque al menos dos mil de ellos se han dado de baja ante la falta de cumplimiento de salario.

Además, la Administración Trump libra esta noche una intensa batalla en el Senado para evitar que una orden de un tribunal de Rhode Island la obligue a financiar el programa de apoyo alimentario que beneficia a más de 42 millones de estadounidenses de bajos recursos.

