Estados Unidos señala a Irán por el supuesto intento de asesinato a la embajadora israelí en México

Estados Unidos señaló a Irán este viernes por el supuesto intento de asesinato de la embajadora israelí en México y condenó los "abominables complots internacionales" de Teherán.

"Los abominables complots internacionales de Irán, dirigidos contra sus propios ciudadanos, estadounidenses y ciudadanos de otras naciones, son incompatibles con el comportamiento de un Estado civilizado. Trabajamos incansablemente con nuestros socios para prevenir estos actos", dijo un portavoz del Departamento de Estado.

Según revelaron funcionarios estadounidenses a varios medios de comunicación, las autoridades mexicanas frustraron el pasado verano el intento de asesinato de la embajadora israelí en el país latinoamericano, Einat Kranz-Neiger, una operación atribuida a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

La Administración de Donald Trump "está colaborando con gobiernos afines para compartir mejores prácticas e información sobre amenazas y crear conciencia sobre los planes letales de Irán", además de "contrarrestar las amenazas y exigir responsabilidades a los perpetradores", agregó la misma fuente del Departamento de Estado.

En un comunicado de prensa remitido este viernes, el Ministerio de Exteriores de Israel agradeció a los servicios de seguridad mexicanos haber desarticulado "una red terrorista dirigida por Irán" que pretendía atacar a su diplomática.

También manifestó que sus agendes de seguridad e inteligencia "continuarán trabajando incansablemente" en cooperación con otras agencias del resto del mundo "para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos".

MF