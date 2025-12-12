Este viernes, se dio a conocer la respuesta del Papa León XIV a una carta de un lector en el nuevo número de " Piazza San Pietro ", publicación gratuita que se reparte en la plaza de San Pedro, en la que invita a los fieles a una Navidad “ sobria y de caridad concreta. ”

El Papa propuso, en la que será su primera Navidad al frente de la Iglesia Católica, que se invite a la cena de Nochebuena a una persona sola o a familias sin recursos, y que se eviten lo que denominó " compras dopantes ", aquellas que “ no están verdaderamente orientadas a la búsqueda de la verdad y la belleza, sino que son simplemente instrumentales para nuestros deseos. ” León XIV sugirió rechazarlas.

También aconsejó a los fieles " a abrir nuestros hogares para acoger a los pobres ", invitando “ a una familia pobre o incluso a una sola persona a la cena de Navidad. ”

El Papa sugirió centralizar esta Navidad

Para León XIV, la pobreza, material y existencial, sigue siendo " una urgencia que no puede posponerse ".

En su respuesta, el Papa aborda tres temas centrales de la Navidad: en primer lugar, recuerda la importancia del testimonio cristiano como vía para acercar a los jóvenes a Cristo; a continuación, invita a vivir la Navidad como un tiempo de sobriedad y caridad concreta.

Y por último, señala a los jóvenes la luz del ejemplo de San John Henry Newman , recientemente proclamado Doctor de la Iglesia, un maestro del diálogo y de la educación que, afirma el Papa, " puede ayudar a combatir la oscuridad del nihilismo" y a construir una verdadera civilización de paz. "

