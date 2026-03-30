Sheinbaum dice que México trabaja con Cuba para reactivar el envío de petróleo a la isla

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este lunes que su administración mantiene diálogo con autoridades de Cuba con el objetivo de reactivar el suministro de petróleo hacia la isla, en el marco de los acuerdos comerciales vigentes entre ambas naciones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la cooperación bilateral contempla temas energéticos, entre ellos el posible envío de crudo, en un contexto internacional marcado por ajustes en la política exterior de EU hacia el país caribeño.

Las declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara que no ve inconveniente en que Cuba reciba combustible procedente de Rusia, luego de que un petrolero vinculado a ese país se encontrara en las inmediaciones del puerto de Matanzas.

¿Por qué Sheinbaum quiere seguir enviando petróleo a cuba?

Al ser cuestionada sobre el contexto internacional y la postura estadounidense, Sheinbaum recordó que en meses recientes se han modificado ciertas medidas comerciales que anteriormente impactaban a los envíos de petróleo hacia la isla, lo que podría abrir margen para retomar el suministro dentro de los acuerdos existentes entre México y Cuba.

"En algún momento hubo tarifas relacionadas, bueno, aranceles si se enviaban; después disminuyeron los aranceles y buscamos siempre la ayuda humanitaria. En ese contexto es que tomaremos la decisión y siempre se informará si se envía petróleo o no a Cuba" , insistió Sheinbaum.

Asimismo, explicó que tanto los acuerdos comerciales como la ayuda humanitaria con la isla se han dado "desde hace décadas". "En ambos temas estamos trabajando con ellos", enfatizó.

Los aranceles y la crisis que enfrenta Cuba

México, junto con Venezuela, han sido los principales proveedores de petróleo a Cuba, sin embargo, desde el pasado 29 de enero el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amenazaba con aranceles a quien suministrara combustible a la isla, ante lo cual el Kremlin prometió ayuda humanitaria para superar la crisis.

Cuba está inmersa desde mediados de 2024 en una grave crisis energética que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EU a partir de enero. Las medidas del Gobierno estadounidense han sido calificadas por la ONU como "acciones que vulneran los derechos humanos".

La nación caribeña necesita unos 100 mil barriles de petróleo al día, de los que solo 40 mil los consigue con pozos propios. La imposibilidad de las autoridades cubanas de cubrir la demanda de energía se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la actividad económica.

TG