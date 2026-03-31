El miércoles por la mañana, Donald Trump mandó dos mensajes en Truth Social dirigidos a países que se han mantenido al margen de la guerra que Estados Unidos e Israel sostienen contra Irán. Uno dirigido al Reino Unido y a los países que se "surten" de los combustibles que transitaban por el Estrecho de Ormuz, y otro en el que se señala sin escalas a Francia.

Trump pide participación del Reino Unido

En el primer mensaje, el presidente de Estados Unidos dio dos opciones a todos los países que obtenían su combustible de aviación del Estrecho de Ormuz, el cual permanece cerrado, a excepción de embarcaciones específicas, desde el escalamiento de hostilidades en Irán. Las dos posibilidades abiertas por Trump son las siguientes:

Comprar el combustible a Estados Unidos, recordando que el país tiene suficiente para surtir a los demás

Hacerse de valor e ir al Estrecho y tomar el combustible

"Tienen que aprender a hacerse valer por ustedes mismos; Estados Unidos ya no estará para ayudarlos, así como ustedes no estuvieron para ayudarnos. Irán ha sido esencialmente aniquilado. Lo más difícil ya está hecho, vayan por su petróleo" firma el presidente estadounidense.

EU amenaza a Francia

En el segundo mensaje, Trump se queja de la decisión de Francia de no permitir que aeronaves cargadas de armamento militar y dirigidas a Israel pudieran surcar aires franceses en su trayecto. "¡Francia ha ayudado muy poco respecto al tema con el 'Carnicero de Irán', el cual ha sido eliminado! ¡EU se acordará de esto!".

El par de mensajes fue publicado luego de que Trump compartiera un video con imágenes de un bombardeo a Isfahán. El video compartido por Trump parecía mostrar un ataque masivo, y satélites de la NASA de detección de incendios sugieren que las explosiones ocurrieron en una región montañosa en el extremo sur de la ciudad. Irán aún no ha confirmado el ataque.

Mientras tanto, un dron iraní alcanzó un petrolero kuwaití en aguas frente a la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio que posteriormente fue extinguido, informó la Oficina de Medios de Dubái. Las autoridades dijeron que no se produjo ningún derrame de petróleo.

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OB