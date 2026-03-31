El presidente Donald Trump expresó su frustración el martes con aliados que no están dispuestos a hacer más para apoyar el esfuerzo bélico estadounidense, diciéndoles que "vayan a conseguir su propio petróleo" mientras el conflicto con Irán y su cierre del estrecho de Ormuz hicieron que el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos subiera por encima de 4 dólares por galón y sacudieran los mercados globales.

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Trump expresa su inconformismo con Francia e Italia

La declaración de Trump se compartió en redes sociales tras ataques de EU que alcanzaron una ciudad que alberga uno de los principales sitios nucleares de Irán, provocando una enorme bola de fuego en el aire, y Teherán atacó un petrolero kuwaití completamente cargado en el golfo Pérsico.

Al respecto, el presidente señaló que Francia, por no permitir que aviones que transportan suministros militares a Israel sobrevuelen territorio francés.

Por otro lado, Italia se ha negado a dar permiso para que activos militares estadounidenses utilicen la base aérea de Sigonella en Sicilia para una operación vinculada a la ofensiva en Oriente Medio, dijo un funcionario con conocimiento del asunto, confirmando un reporte de la prensa local.

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Trump advierte ampliar su ofensiva en Medio Oriente

Trump advirtió esta semana que, si no se alcanza un alto el fuego "pronto" y si el estrecho no se reabre, Estados Unidos ampliaría su ofensiva, incluyendo atacar el centro de exportación de petróleo de la isla de Kharg y posiblemente plantas desalinizadoras.

Israel y Estados Unidos lanzaron una oleada de ataques contra Irán, que golpeó Teherán en las primeras horas de la mañana. Israel también dijo que había lanzado una nueva oleada de ataques dirigidos contra lo que describió como infraestructura de Hezbollah en Beirut.

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AS