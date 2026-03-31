Trump afirma que operación de EU en Irán logró un 'cambio de régimen' no planeado

Este martes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó durante una reunión en el Despacho Oval que la operación militar “Furia Épica” en Irán logró un “cambio de régimen” en la república islámica , aunque declaró que eso no formaba parte de sus objetivos de guerra, sino que su intención era impedir que el Estado Islámico pudiera obtener armas nucleares.

Según el testimonio del líder republicano, las operaciones estadounidenses en el territorio iraní tuvieron como resultado la colocación de un nuevo régimen , cuya dirección quedó a cargo de personas mucho más sensatas y abiertas al diálogo.

“Derrocamos a un régimen. Luego derrocamos a un segundo régimen”, dijo Trump, asegurando que ahora en Irán hay un grupo de líderes “mucho más razonable, mucho menos radicalizado”.

El Mandatario insistió en que un cambio de régimen no era parte de sus metas.

Posteriormente, el republicano destacó su percepción de que estos cambios han transformado la dinámica política en el país y han reducido los riesgos asociados con su programa nuclear.

Al ser consultado sobre el estado actual de la guerra en Irán, Trump dijo que "se ha alcanzado la meta" y que en dos o tres semanas espera que se dé una retirada.

Además, el estadounidense advirtió que países como China y Francia deberán hacerse cargo de la seguridad del estrecho de Ormuz para el tránsito de su petróleo, porque a su criterio este ya no será asunto de Estados Unidos.

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El Mandatario ofreció comentarios ambiguos sobre el estado real del conflicto al asegurar primero que han acabado con las capacidades militares de Teherán y luego decir que antes de retirarse necesita "eliminar absolutamente todo lo que tienen".

Sobre un posible acuerdo con Irán, Trump detalló que esto "ya no sera importante" si completan sus objetivos antes de que suceda.

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