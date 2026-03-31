Un avión de transporte del Ejército ruso que estaba sobrevolando la península de Crimea se estrelló en un acantilado, provocando la muerte de los 23 pasajeros y seis integrantes de la tripulación , según informó la agencia rusa TASS la madrugada del miércoles hora local.

¿Qué se sabe del accidente de avión en Crimea que dejó 29 muertos?

La agencia, que cita al Ministerio de Defensa ruso y fuentes propias en el lugar de los hechos, asegura que se perdió el contacto con el avión, un An-26 , a las 18:00 en hora de Moscú el martes 31 de marzo del 2026 en un vuelo previsto sobre Crimea.

“El martes hacia las 18:00 se perdió el contacto con el avión de transporte militar An-26 mientras realizaba un vuelo programado sobre la península de Crimea”, informó la agencia de noticias TASS acerca de esta tragedia.

Según fuentes en la escena del accidente, todas las personas que iban a bordo, 23 pasajeros y seis miembros de la tripulación, fallecieron.

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Equipos de rescate que encontraron el lugar del impacto fueron movilizados cuando se perdió contacto con el avión. De acuerdo con el medio local Lenta ru, el An-26 es un avión polivalente diseñado en 1964 por la Oficina de Diseño Antonov de Kiev para garantizar fiabilidad, facilidad de manejo y capacidad para operar en condiciones adversas

¿Qué es la península de Crimea y dónde está?

La península de Crimea, una región estratégica por su acceso al mar Negro, está en poder de Rusia desde 2014 tras un controvertido referéndum no reconocido por la comunidad internacional y es motivo histórico de disputa entre Rusia y Ucrania.

JM

