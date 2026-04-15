Senado de EU rechaza limitar a Trump en ofensiva militar contra Irán

Con una votación de 47 a favor y 52 en contra, el Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución que pretendía impedir que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara nuevas acciones militares contra Irán sin la autorización previa del Congreso.

En la votación, el senador republicano Rand Paul, de Kentucky, se sumó a los demócratas en respaldo de la medida; en contraste, el demócrata John Fetterman, de Pensilvania, votó en contra, mientras que el republicano Jim Justice, de Virginia Occidental, se abstuvo.

Te puede interesar: EU prepara envío de miles de soldados a Medio Oriente

La propuesta, promovida por legisladores demócratas, tenía como objetivo activar la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, la cual establece que el Congreso debe aprobar cualquier intervención militar en el extranjero.

Senado bloquea intento demócrata para limitar acciones militares de Trump

No es la primera vez que el Senado rechaza una resolución sobre la guerra de Irán, ya que le pasado 4 de marzo sucedió lo mismo, y un día después se repitió la negativa en el Cámara de Representantes.

Pese a que los legisladores republicanos están empezando a poner distancia y mostrar sus diferencias con la decisión de Trump de iniciar una guerra con Irán, aún están muy lejos de apoyar las resoluciones de los demócratas.

Representantes demócratas, por su parte, mantienen su estrategia de ofensiva contra la guerra en Irán y de forzar a los republicanos a definirse , ya que cada semana presentarán en el Senado una resolución de poderes de guerra para frenar la ofensiva de Trump, mientras continúe abierta la operación en Medio Oriente.

El senador demócrata por Virginia Tim Kaine encabeza la propuesta sobre una guerra que considera "ilegal, que no es popular y que está resultando un desastre para los estadounidenses y sus familias", según explicó.

¿Qué implica la Resolución de Poderes de Guerra en la guerra con Irán?

La Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973 defiende la necesidad de que cualquier intervención militar en el exterior requiera la autorización del Congreso.

También exige que los presidentes retiren las fuerzas estadounidenses de cualquier conflicto no autorizado por el Congreso en un plazo de 60 días , prorrogables por 30 días si el presidente certifica ante la Cámara que se trata de una "necesidad militar ineludible".

También puedes leer: Guerra en Irán desata crisis de salud en África, advierte la OMS

Poco después de que comenzara la guerra, Trump predijo que terminaría en cuatro o cinco semanas, pero ahora los legisladores se enfrentan al plazo legal de 60 días, que vence el próximo 1 de mayo.

Este miércoles el mandatario aseguró que la guerra está "muy cerca de terminar" en una entrevista con Fox Business, mientras sigue vigente el bloqueo naval que impuso a Irán en el estrecho de Ormuz y envía miles de soldados más a Oriente Medio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP