Irán elevó el tono de sus advertencias frente a Estados Unidos al señalar que podría bloquear el tránsito marítimo en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo, en caso de que continúe el bloqueo naval contra sus embarcaciones en el estrecho de Ormuz. La advertencia se da en un contexto de creciente tensión en una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

El comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi, afirmó que las Fuerzas Armadas iraníes impedirán cualquier tipo de exportación o importación en esas zonas si Washington mantiene lo que calificó como una acción “ilegal” contra buques comerciales y petroleros de Irán. Según la agencia Tasnim, el mando militar subrayó que la respuesta de su país sería contundente ante la continuidad de estas medidas.

En su declaración, Abdolahi señaló directamente a Estados Unidos como responsable de una escalada en la región, al considerar que el bloqueo naval constituye una agresión. Bajo esa lógica, sostuvo que la interrupción del comercio marítimo sería una consecuencia directa de las decisiones de Washington, lo que ampliaría el impacto del conflicto más allá de las embarcaciones iraníes.

El militar también advirtió que cualquier intento de mantener el cerco marítimo representaría una violación del alto el fuego de dos semanas acordado entre ambas naciones, el cual entró en vigor el miércoles pasado. Esta acusación introduce un nuevo elemento de tensión, al poner en duda la vigencia del acuerdo y señalar posibles incumplimientos por parte de Estados Unidos.

Por su parte, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) informó el martes que ha comenzado el bloqueo de los puertos iraníes. De acuerdo con su versión, esta acción ha “paralizado por completo” el comercio marítimo que entra y sale de Irán, una medida que se mantiene por segundo día consecutivo.

Este escenario se suma a advertencias previas por parte de la Guardia Revolucionaria iraní, que ya había señalado que cualquier buque militar que se acercara a la zona sería considerado un objetivo y enfrentaría una respuesta contundente. Dichas declaraciones fueron emitidas apenas dos días antes de que Estados Unidos iniciara el bloqueo del estrecho.

El estrecho de Ormuz es un punto clave para el comercio internacional, particularmente en el sector energético, ya que por esta vía transita alrededor del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo. La relevancia estratégica del paso convierte cualquier restricción en un factor de alto impacto global.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, el tránsito de buques y petroleros por esta ruta ha sido limitado por Teherán. Esta situación ha derivado en un incremento significativo en los precios del crudo a nivel internacional, reflejando la sensibilidad de los mercados ante cualquier alteración. La advertencia de Irán plantea un escenario de mayor presión sobre las rutas marítimas.

EFE

Israel llama a desmantelar Hezbolá como objetivo con Líbano

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que el principal objetivo de las negociaciones con Líbano es el “desmantelamiento” del movimiento islamista Hezbolá. Señaló que este punto es prioritario dentro del proceso de diálogo, junto con la búsqueda de una paz sostenible que, dijo, debe lograrse mediante la fuerza.

Las declaraciones se producen tras las primeras conversaciones directas en décadas entre Israel y Líbano, un hecho que marca un cambio en la dinámica bilateral. Netanyahu subrayó que ambos objetivos -el desmantelamiento de Hezbolá y la estabilidad duradera- son esenciales para avanzar en cualquier acuerdo.

El mandatario también indicó que Estados Unidos mantiene informada a Israel sobre sus contactos con Irán. Añadió que ambos países comparten metas como la retirada del uranio enriquecido, la eliminación de su capacidad de enriquecimiento y la reapertura del estrecho de Ormuz.

CT