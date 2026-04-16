Rusia y Arabia Saudí llamaron a un cese inmediato de las hostilidades en la región del Golfo Pérsico, ante el aumento de tensiones que afectan a los Estados costeros y, en particular, a la infraestructura civil.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, en la que ambos coincidieron en la urgencia de detener los ataques y reducir la escalada en la zona.

De acuerdo con un comunicado de la cancillería rusa, los funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre la situación en el estrecho de Ormuz, tras los ataques militares conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como las medidas de respuesta adoptadas por Teherán.

Ambos ministros coincidieron en que los esfuerzos políticos y diplomáticos entre Estados Unidos e Irán deben mantenerse, con la mediación de Pakistán, como vía para reducir las tensiones.

Asimismo, se pronunciaron a favor de un diálogo inclusivo que involucre a todas las partes interesadas, con el objetivo de construir acuerdos que garanticen estabilidad y seguridad a largo plazo en la región. Este proceso, señalaron, debe basarse en un equilibrio de intereses entre los Estados involucrados.

Finalmente, Rusia y Arabia Saudí expresaron su disposición para facilitar este diálogo y contribuir a una salida diplomática al conflicto.

CT