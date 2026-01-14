Senado de EU frena ley que buscaba limitar a Trump más acciones militares en Venezuela

El Senado de Estados Unidos frenó este miércoles una iniciativa que pretendía limitar las facultades militares del presidente Donald Trump , con el objetivo de impedir la continuidad de eventuales acciones armadas en Venezuela.

La propuesta fue bloqueada por legisladores republicanos, quienes sostuvieron durante la sesión que se trataba de una medida “irrelevante”, al asegurar que las operaciones militares del actual gobierno estadounidense en Venezuela ya concluyeron.

Con 51 votos a favor y 50 en contra la medida quedó congelada, luego de que había avanzado de forma simbólica la semana pasada.

Los senadores republicanos Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky) se habían unido a todos los demócratas para votar a favor de continuar considerando la resolución.

De acuerdo con senadores como el republicano Josh Hawley, la decisión de no limitar los poderes bélicos de EE.UU. sobre Venezuela también pasó por las declaraciones compartidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien habría asegurado a los congresistas que era nula la posibilidad de desplegar tropas en territorio venezolano.

Los republicanos reforzaron la idea diciendo que con la operación del 3 de enero con la que se capturó al presidente venezolano, Nicolas Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, había concluido su accionar en la nación suramericana.

De acuerdo con los legisladores oficialistas, Rubio se comprometió a compadecer en las próximas semanas ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para discutir sobre el actuar en Venezuela durante los últimos meses.

La captura de Maduro, quien se encuentra en una prisión federal de Nueva York acusado de narcoterrorismo y otros cargos, fue justificada por la Administración Trump como una misión policial para hacer cumplir una orden judicial en contra del depuesto mandatario venezolano.

Este miércoles, Trump aseguró haber tenido una llamada telefónica con la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien calificó como una "excelente" persona y posteriormente platicaron sobre petróleo y otros temas de cooperación bilateral.

El jueves, el republicano recibirá en la Casa Blanca a la máxima opositora venezolana Maria Corina Machado, cuyo rol en Venezuela se encuentra diluido luego de la complacencia de Trump con Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Maduro hasta el día de su captura.

