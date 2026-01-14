Buscan crear zonas libres de ICE en EU tras escalada en redadas

El condado de Los Ángeles busca designar zonas libres del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), tras la escalada de violencia en las redadas migratorias de esta organización en el país.

"A medida que la aplicación de la ley federal de inmigración civil se realiza cada vez más en espacios públicos de todo el país, la moción aprobada inicia el proceso legislativo formal para garantizar que las propiedades del Condado se utilicen exclusivamente para los fines públicos previstos", indicó la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles en un comunicado.

La moción tiene como objetivo evitar que los agentes creen "áreas de concentración, lugares de procesamiento ni bases de operaciones para la aplicación de la ley de inmigración civil no autorizada", agregó.

"La aplicación de las leyes migratorias civiles se ha vuelto mortal con demasiada frecuencia, y ese miedo persigue a las personas a parques, clínicas y edificios públicos. Cuando los residentes tienen miedo de buscar atención médica o de presentarse en espacios públicos, algo anda muy mal. Puede que no controlemos la aplicación de las leyes federales en todas partes, pero sí controlamos nuestra propia propiedad", explicó la Junta.

La moción instruye al abogado del condado a redactar una ordenanza para que la junta la considere dentro de 30 días y, de aprobarse, se prohibirá a los agentes utilicen las propiedades controladas por el Condado para actividades no autorizadas de aplicación de la ley civil.

La medida se produce en el contexto de los múltiples actos violentos que asolan tanto en California como en otros estados como Minnesota, como el ocurrido la semana pasada, cuando un agente del ICE mató de varios disparos a René Good, una madre de 37 años y ciudadana estadounidense, durante una protesta.

En videos compartidos en redes sociales se ve como Good fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que el vehículo atropelle a alguno de los agentes, como aseguró el Gobierno de Donald Trump, llegando a tildar el incidente de "terrorismo doméstico".

Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el vehículo choca contra otro estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo la Administración Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en Estados Unidos.

Antes de que el mandatario republicano asumiera el poder de la Casa Blanca hace casi un año, los agentes del ICE tenían prohibido realizar arrestos y otras actividades de cumplimiento de la ley en lugares sensibles, incluidos lugares de culto, escuelas y hospitales.

Te puede interesar: Emiten orden de arresto contra Alfredo Adame

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB