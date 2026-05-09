Rusia insiste en almacenar uranio de Irán para reducir tensión nuclear con Estados Unidos

En medio de las tensiones internacionales por el programa nuclear iraní, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, volvió a poner sobre la mesa una propuesta que ya había sido aplicada años atrás: almacenar el uranio enriquecido de Irán en territorio ruso como una medida para facilitar las negociaciones de paz entre Teherán y Estados Unidos.

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Durante una rueda de prensa este sábado, el mandatario ruso aseguró que Moscú sigue dispuesto a recibir el material nuclear iraní, destacando que se trata de una alternativa confiable y segura para todas las partes involucradas. Putin recordó que Rusia ya desempeñó ese papel en 2015, cuando almacenó uranio iraní en el marco de los acuerdos nucleares alcanzados en aquel momento.

Putin insiste en que Rusia puede resguardar el uranio iraní para avanzar en las negociaciones internacionales

“Nuestra propuesta sigue sobre la mesa. Yo creo que es una buena propuesta”, declaró el líder del Kremlin, quien también afirmó que Irán puede tener la certeza de que su material sería enviado “a un país amistoso”.

Además de insistir en esta vía diplomática, Putin señaló que Rusia busca mantener su cooperación con Irán en proyectos de energía nuclear con fines civiles, mencionando específicamente la central nuclear de Bushehr, ubicada en la costa del golfo Pérsico.

Recordó que en 2015 Moscú llegó a almacenar uranio iraní, lo que fue aceptado por todas las partes, incluido Israel ; pero después Estados Unidos endureció su postura y seguidamente la propia República Islámica rechazó tal opción y apostó por almacenar el uranio de manera conjunta en territorio nacional.

"Lo importante es desescalar la situación, pero me parece que nadie aceptaría eso (almacenar el uranio en suelo iraní), ni Estados Unidos ni Israel. Así ocurrió. Y la situación en ese sentido se ha encallado, hablando sin tapujos", señaló.

Putin advirtió que en caso de que el conflicto entre Washington y Teherán se agudice y conduzca "a un aumento del nivel de confrontación, todos saldrán perdiendo".

También reconoció que el conflicto ha colocado a Moscú "en una difícil situación", ya que mantiene "buenas relaciones" con Teherán y "amistosas relaciones" con los países del golfo Pérsico.

Además, mantiene contactos tanto con los iraníes como con los estadounidenses, por lo que confía en que "se pueda detener el conflicto lo antes posible".

"Bajo mi punto de vista, no hay ya partes interesadas en la continuación de este enfrentamiento", aseveró al término de las celebraciones por el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Trump espera respuesta de Irán mientras crece tensión por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que espera una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de su país para poner fin a la guerra, aunque no descartó reactivar pronto la operación para escoltar fuera del golfo Pérsico a buques varados en la zona por el bloqueo del estrecho de Ormuz si el diálogo no avanza.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, ha dicho que la República Islámica estaba estudiando la propuesta.

Washington ha tratado de presionar a Teherán para que anule o reduzca el alcance su programa nuclear, especialmente en lo que se refiere al enriquecimiento de uranio, como condición para detener la guerra que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero y que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente.

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