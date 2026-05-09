Sábado, 09 de Mayo 2026

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¿Qué es el norovirus, cuáles son sus síntomas y por qué se le relaciona con el hantavirus?

Este nuevo brote ya afectó 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación del crucero Caribbean Princess

Por: EFE

El novovirus es responsable de aproximadamente 150 mil muertes de adultos y 50 mil decesos de niños cada año. ESPECIAL/PEXELS

El novovirus es responsable de aproximadamente 150 mil muertes de adultos y 50 mil decesos de niños cada año. ESPECIAL/PEXELS

Tras la expectativa global que generó el brote de hantavirus por la cepa Andes y que ya arrebató la vida de tres personas a bordo del crucero argentino MV Hondius, un nuevo virus ha comenzado a resonar en redes sociales en los últimos días.

Se trata de un nuevo brote de norovirus en el crucero Caribbean Princess, que zarpó de Florida en Estados Unidos. En la embarcación viajan un total de mil 116 personas y el virus ya afectó 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación.

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Actualmente, el buque se encuentra navegando cerca de las Bahamas y tiene programado atracar en Puerto Cañaveral, a las afueras de Orlando. Derivado de ello, el personal aumentó la limpieza y desinfección, además de aislar a los infectados.

¿Qué es el norovirus y de dónde surgió?

De acuerdo con la agencia estadounidense National Institutes of Health (NIH), el norovirus es la principal causa de enfermedad gastrointestinal aguda en todo el mundo. Según algunas cifras, es responsable de aproximadamente 150 mil muertes de adultos y 50 mil decesos de niños cada año.

     

La principal vía de transmisión de este virus es fecal-oral, ya sea por contacto directo con personas o superficies infectadas, consumo de alimentos o la ingesta de agua contaminada. Por lo que es importante enfatizar en una buena higiene de manos y limpieza de objetos.

La propagación de este virus es frecuente en entornos cerrados y con afluencia masiva de personas, tales como hospitales, escuelas, cruceros y centros turísticos, afectando a personas de todas las edades, principalmente a grupos vulnerables como niños o adultos mayores.

     

¿Cuáles son los síntomas del novovirus, es mortal?

También conocida como "gripe estomacal" o "virus estomacal", esta infección suele manifestarse con:

  • Náuseas
  • Vómitos
  • Diarrea
  • Dolor abdominal o calambres estomacales
  • Dolor de cabeza y corporal
  • Fiebre leve
  • Pérdida de apetito

Esta pérdida de líquidos puede provocar una deshidratación significativa que podría requerir de hospitalización. Por su parte, el dolor abdominal es causado por la inflamación del estómago y los intestinos.

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Los principales síntomas comienzan a aparecer en las personas contagiadas entre 12 y 48 horas después de haber estado expuestas al virus y duran aproximadamente de 1 a 3 días. Los antibióticos no ayudan a tratar la infección por norovirus.

El tratamiento principal consiste en la rehidratación oral. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda soluciones de rehidratación oral con electrolitos y glucosa. En caso de una deshidratación grave se puede requerir hidratación intravenosa.

Otro factor esencial para una recuperación exitosa es el descanso para ayudar a que la debilidad y malestar general desaparezcan. Una vez que los síntomas desaparecen, la persona sigue siendo contagiosa hasta por 48 horas.

¿Cómo prevenir las infecciones por novovirus?

Este virus es resistente y puede permanecer en las superficies incluso después de la desinfección, por ello, para evitar su propagación en objetos y superficies, se recomienda:

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  • Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, enjuagarlas y secarlas con una toalla limpia.
  • Limpiar las superficies como lavabos, inodoros, mesas, sillas. camas y áreas principales del hogar con cloro de uso doméstico.
  • Desechar los objetos que no puedan ser desinfectados.
  • Lavar las sábanas y la ropa con detergente en agua caliente el mayor tiempo posible.

¡IMPORTANTE! Necesitas buscar atención médica urgente en caso de:

  • Diarrea persistente durante más de tres días.
  • Deshidratación grave: sequedad en la boca, disminución de orina o mareos.
  • Fiebre alta o vómitos que no cesan.

JM
 

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