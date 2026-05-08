Viernes, 08 de Mayo 2026

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Trump espera una respuesta de Irán a la última propuesta de paz de EU

El presidente de Estados Unidos advirtió que si Teherán no acepta, entonces se retomará la operación "Proyecto Libertad" en Ormuz

Por: EFE

Donald Trump envió una nueva propuesta a Irán para terminar con la guerra. EFE/A. Schwartz

Donald Trump envió una nueva propuesta a Irán para terminar con la guerra. EFE/A. Schwartz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que espera hoy mismo una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de su país para poner fin a la guerra, aunque no descartó reactivar pronto la operación para escoltar buques fuera del golfo Pérsico si el diálogo no avanza.

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"Supuestamente tengo que recibir una carta (de Irán) esta noche. Ya veremos cómo va el asunto", explicó Trump a medios a la salida de la Casa Blanca.

El mandatario republicano también aseguró que si no hay entendimiento con Teherán volverá a reactivar la operación para escoltar cargueros a través del estrecho de Ormuz, a la que bautizó como Proyecto Libertad.

"Podríamos retomar Proyecto Libertad si las cosas no salen", dijo Trump, quien añadió que el operativo pasaría a llamarse entonces "Proyecto Libertad Plus".

     

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya había asegurado este viernes en Roma, donde se encontraba en viaje oficial, que Washington esperaba a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones "serias" de un acuerdo de paz.

A su vez, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó hoy que la República Islámica estaba estudiando la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra.

     

"La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos", dijo Bagaei en unas declaraciones recogidas por la agencia Tasnim.

Washington ha tratado de presionar a Teherán para que anule o reduzca el alcance su programa nuclear, especialmente en lo que se refiere al enriquecimiento de uranio, como condición para detener la guerra que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero y que ha provocado el cierre de Ormuz, por donde transita parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente.

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JM

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