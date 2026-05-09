Bloqueo de ayuda en Gaza afecta a niños y madres: MSF

La crisis alimentaria provocada el pasado año por Israel al bloquear la ayuda humanitaria en Gaza tuvo un efecto devastador en mujeres embarazadas y lactantes, así como en recién nacidos y bebés, reveló un análisis de datos médicos publicado este martes por Médicos Sin Fronteras (MSF).

El estudio indica por ejemplo que entre octubre de 2024 y finales de 2025 los equipos de MSF atendieron a 513 niños menores de seis meses de los que un 91% tenía riesgo de problemas de crecimiento y desarrollo.

En diciembre del pasado año 200 bebés ya no estaban en esos programas de atención: un 32% (64 niños) lo tuvieron que abandonar debido a la inseguridad y el desplazamiento, y un 7% (14) fallecieron, según se extrae de las cifras del estudio.

Los primeros casos de malnutrición infantil se identificaron en enero de 2024, y hasta febrero de 2026 se atendió a 4 mil 176 menores y a 3 mil 336 mujeres malnutrición aguda, indicó MSF.

Más de la mitad de las madres de recién nacidos atendidas por MSF se vieron afectadas por malnutrición en algún momento del embarazo y un 25% seguían desnutridas tras el parto, indicaron los estudios de la ONG.

"Las familias adoptaron mecanismos de supervivencia, priorizando a menudo a los hombres y a los niños frente a las madres a la hora de repartir los escasos alimentos", describió la coordinadora médica de MSF para Palestina, Marina Pomares.

En el periodo estudiado los equipos de MSF observaron además un elevado número de abortos espontáneos e identificaron que uno de los factores que contribuyeron a ello fue el estrés por la dificultad de acceso a la ayuda humanitaria y la inseguridad.

Las agencias internacionales estimaron que en buena parte de 2025 tres cuartas partes de la población gazatí sufrían altos niveles de inseguridad alimentaria y en agosto se declaró el estado de hambruna, el primero antes registrado en Oriente Medio.

Según indicó el jefe de emergencias de MSF, José Mas, el actual alto el fuego ha dado cierta estabilidad, pero la situación sigue siendo extremadamente frágil y los equipos de la organización siguen admitiendo nuevos pacientes con malnutrición.

"La población de Gaza se ve obligada a soportar condiciones de vida deliberadamente indignas y carece de acceso a ayuda, ingresos y recursos básicos", agregó Mas.

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AO

