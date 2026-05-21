Rusia critica cargos contra Raúl Castro y advierte escalada de tensión en Cuba

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia criticó este jueves la decisión de Estados Unidos de imputar al expresidente de Cuba, Raúl Castro, bajo cargos de asesinato y conspiración por el derribo de dos avionetas en 1996, hecho en el que murieron ciudadanos estadounidenses.

Rusia insistió en que los esfuerzos de Washington por “fabricar acusaciones” para presionar aún más a la isla, centrándose en una figura política que “goza de tanta autoridad en Cuba”, son acciones condenadas al fracaso.

“Confiamos en que los cubanos se mantendrán firmes en su lucha abnegada y valiente contra estos desafíos, que carecen de justificación moral y legal, y que el país se unirá aún más firmemente en torno a su líder histórico, Raúl Castro”, señala la nota.

Kremlin rechaza presión de Estados Unidos contra Cuba

El Kremlin también condenó este jueves los nuevos intentos de Estados Unidos de presionar a Cuba mediante la imputación de Raúl Castro.

“Consideramos que bajo ninguna circunstancia deben emplearse tales métodos, que rozan la violencia, contra altos funcionarios. De hecho, no es la primera vez que vemos algo así y no lo aprobamos”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la agencia TASS.

En cuanto al despliegue en el Caribe del portaaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Nimitz, Peskov aseguró que esa demostración de poderío militar solo puede “agravar la situación”.

Por su parte, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó el miércoles que esperaba que Castro compareciera ante la justicia estadounidense “por su propia voluntad o de otra forma” , tras la imputación presentada contra el exmandatario cubano por el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate.

Cuba acusa una escalada de hostilidad

La Habana rechazó las acusaciones y calificó el proceso como una nueva muestra de hostilidad por parte de Washington.

La imputación a Castro, de 94 años y retirado de la presidencia desde 2018, representa un nuevo episodio en la campaña de presión contra la isla, que se ha intensificado con nuevas amenazas y sanciones económicas que han agravado la crisis energética y humanitaria en el país.

Washington ha presionado a La Habana para impulsar reformas económicas, al tiempo que mantiene restricciones que dificultan la llegada de crudo a la isla y ha endurecido su postura política frente al Gobierno cubano.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este miércoles que la acusación contra su predecesor es “una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar” el argumentario “para justificar el desatino de una agresión militar”.

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