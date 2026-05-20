Miércoles, 20 de Mayo 2026

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Embajador de Cuba EXPLOTA contra Estados Unidos por caso Raúl Castro: "Farsa, embuste"

Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, advirtió que la isla no será "engañada" por un discurso yanqui injusto

Por: SUN . y Judith Montserrat Martínez Orozco

Raúl Castro enfrenta una grave acusación por parte de Estados Unidos que sacudió a la comunidad internacional.

Raúl Castro enfrenta una grave acusación por parte de Estados Unidos que sacudió a la comunidad internacional.

Después de que Estados Unidos imputó al exmandatario cubano Raúl Castro y lo acusó de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, rechazó estos señalamientos.

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A través de sus redes sociales, el diplomático cubano señaló un "guion de un filme de ficción" y acusó "farsa, embuste y fabricación de mentiras".

Martínez Enríquez declaró que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, "desvía atención de criminales políticas de Estados Unidos hacia Cuba, pero el pueblo cubano no será engañado por un discurso con acento y pensamiento yanquis como el del Secretario".

"Farsa, embuste y fabricación de mentiras. Se comprueba que el sistema judicial de Estados Unidos está diseñado para favorecer intereses políticos y que no tiene nada de justo o imparcial", condenó.

     

"Como un guion de un filme de ficción fabrican mentiras para confirmar que el sistema judicial de Estados Unidos está diseñado para favorecer oscuros y siniestros intereses políticos", expresó.

Llamó el embajador Eugenio Martínez a defender a la isla y el nombre de Raúl Castro.

¿De qué acusa Estados Unidos a Raúl Castro?

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la acusación que salpicó a Raúl Castro está relacionada con el derribo de dos avionetas Cessna operadas por Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados cubanos con base en Miami.

     

Según la versión estadounidense, tres aeronaves salieron del sur de Florida rumbo a Cuba el 24 de febrero de 1996 y aviones militares cubanos habrían disparado misiles aire-aire contra dos avionetas civiles desarmadas; el ataque, que dejó cuatro ciudadanos estadounidenses muertos, ocurrió cuando Raúl Castro era entonces ministro de Defensa de Cuba.

El Departamento de Justicia identificó a las víctimas como Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Sostuvo que los hechos ocurrieron fuera del territorio cubano y también señaló que, en caso de condena, los acusados podrían enfrentar cadena perpetua o pena de muerte en los cargos más graves.

JM

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