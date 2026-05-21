Irán analiza la última propuesta de Estados Unidos para terminar la guerra

En un escenario de tensiones por las amenazas del presidente Donald Trump para que Irán dé las "respuestas correctas", el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este jueves que Teherán está sopesando una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra.

"El intercambio de mensajes se ha desarrollado en varias rondas, y hemos recibido las opiniones de la parte estadounidense, que estamos analizando en estos momentos" , dijo el diplomático, citado por el medio Nournews.

Bagaei indicó que las dos partes trabajan sobre un texto de 14 puntos que presentó Irán hace varias semanas y se han realizado varias rondas de "intercambio de mensajes", en busca de una fórmula que satisfaga a los dos países.

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Esta última versión del texto la habría llevado a Teherán el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, quien llegó el martes a la capital iraní en su segundo viaje a la República Islámica en menos de una semana.

Trump dijo el martes que está a la espera de recibir respuestas y que tienen que ser "correctas" para acabar con la guerra que comenzó el 28 de febrero.

"Tenemos que obtener las respuestas correctas; tendrían que ser respuestas totalmente buenas, al 100%", aseguró el mandatario en declaraciones a los medios cuando regresó a Washington desde Connecticut.

Jefe del Ejército paquistaní viaja hoy a Teherán para mediar entre EU e Irán

El jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, viajará este jueves a Teherán para mediar entre Estados Unidos e Irán, que evalúa una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, informaron medios iraníes.

"El mariscal de campo Asim Munir, comandante del Ejército de Pakistán, viaja hoy a Teherán para continuar las conversaciones y consultas con los altos cargos de Teherán, en su calidad de mediador entre Teherán y Washington" , indicó la agencia ISNA.

El medio no ofreció más detalles de la visita.

Según medios iraníes, Teherán ha pedido a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra, el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz y postergar para más tarde las negociaciones sobre su programa nuclear.

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MB

