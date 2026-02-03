Rusia aprovechó tregua de EU para volver a atacar a Ucrania: Zelenski

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes que el Ejército ruso aprovechó la tregua energética que el presidente de EU, Donald Trump, propuso al Kremlin el pasado jueves para acumular misiles y atacar con más fuerza el sistema energético ucraniano en el pico del frío.

Tras una reunión virtual para analizar la situación en las regiones tras el ataque masivo nocturno contra la infraestructura energética ucraniana, Zelenski señaló en sus redes sociales que se trató de un bombardeo "deliberado", con "un número récord de misiles balísticos".

"De hecho, el Ejército ruso aprovechó la propuesta de EU de suspender brevemente los ataques no para apoyar la diplomacia, sino para acumular misiles y esperar los días más fríos del año, cuando las temperaturas en gran parte de Ucrania caen por debajo de 20 grados bajo cero", denunció el mandatario.

Solo en este ataque, dijo, hubo 32 misiles balísticos, 11 misiles de otros tipos que alcanzaron sus objetivos siguiendo trayectorias balísticas, 28 misiles de crucero y 450 drones suicidas, la mayoría de ellos Shahed.

Aunque las defensas antiaéreas lograron interceptar un número importante, se produjeron impactos en instalaciones energéticas en varias regiones ucranianas, con los mayores daños registrados en las regiones de Járkov y Dnipró, Kiev y su región, Vínnitsia, Odesa y Zaporiyia, explicó Zelenski.

En todas las ciudades y comunidades afectadas están trabajando brigadas de reparación y emergencia, y se están desplegando todos los recursos de las empresas energéticas, recalcó el presidente ucraniano, quien señaló que la situación del suministro de calefacción es particularmente difícil en Kiev, Járkov y Dnipró, así como en Lozova, en la región de Járkov.

"Cada uno de estos ataques rusos confirma que la actitud en Moscú no ha cambiado: siguen apostando por la guerra y la destrucción de Ucrania, y no toman la diplomacia en serio", enfatizó Zelenski, quien envió la víspera a una delegación a Abu Dabi, donde están previstas el miércoles y jueves nuevas reuniones entre rusos y ucranianos bajo la mediación estadounidenses para un eventual alto el fuego.

El jefe de Estado ucraniano ha pedido al Ministerio de Energía, al Ministerio del Interior y al Gobierno en su conjunto que proporcionen equipos energéticos de las reservas y contacten urgentemente a los socios extranjeros para solicitarles ayuda adicional.

Además, Zelenski trata este asunto directamente con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien se encuentra este martes de visita en la capital ucraniana en un viaje no anunciado previamente por motivos de seguridad.

AO

