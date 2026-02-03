Estados Unidos anunció este martes 3 de febrero un acuerdo por el que México se compromete a realizar entregas de agua al país, en el marco del Tratado de Aguas de 1944, y tras presiones del presidente, Donald Trump, quien amenazó con aumentar los aranceles hacia el país latinoamericano por incumplimiento del mismo.

"México se comprometió a entregar un mínimo de 350 mil acres-pie de agua (431.7 millones de metros cúbicos) por año a Estados Unidos durante el ciclo de cinco años, brindando estabilidad a los productores agrícolas y las comunidades rurales del Valle del Bajo Río Grande", detallaron los departamentos de Estado y Agricultura de Estados Unidos.

