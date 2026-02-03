Martes, 03 de Febrero 2026

EU anuncia un acuerdo de trasvase de agua con México tras meses de disputa

El acuerdo se anuncia tras presiones del presidente, Donald Trump, quien amenazó con aumentar los aranceles hacia el país por incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944

Por: EFE

"México se comprometió a entregar un mínimo de 350 mil acres-pie de agua (431.7 millones de metros cúbicos) por año a Estados Unidos durante el ciclo de cinco años", informan los departamentos de Estado y Agricultura de Estados Unidos. EFE / ARCHIVO

Estados Unidos anunció este martes 3 de febrero un acuerdo por el que México se compromete a realizar entregas de agua al país, en el marco del Tratado de Aguas de 1944, y tras presiones del presidente, Donald Trump, quien amenazó con aumentar los aranceles hacia el país latinoamericano por incumplimiento del mismo.

"México se comprometió a entregar un mínimo de 350 mil acres-pie de agua (431.7 millones de metros cúbicos) por año a Estados Unidos durante el ciclo de cinco años, brindando estabilidad a los productores agrícolas y las comunidades rurales del Valle del Bajo Río Grande", detallaron los departamentos de Estado y Agricultura de Estados Unidos.

