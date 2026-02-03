Termina encuentro entre Trump y Petro tras dos horas en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron este martes una reunión en la Casa Blanca que se extendió por alrededor de dos horas, con la intención de recomponer los vínculos bilaterales tras un año marcado por tensiones diplomáticas.

El jefe de Estado colombiano arribó a la sede presidencial a las 10:53 horas, tiempo local de Washington —el mismo horario en Bogotá—, y se retiró a las 13:03 horas, lo que marcó el cierre del encuentro celebrado en la residencia oficial.

La reunión, que se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, no tuvo una recepción de alto perfil como la de otros mandatarios, como el salvadoreño, Nayib Bukele; y el argentino, Javier Milei.

El colombiano llegó a bordo de un vehículo del Servicio Secreto de Estados Unidos con la bandera colombiana, aunque no fue recibido en la puerta del Ala Oeste por Trump ni por la tradicional guardia de honor militar.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en una entrevista con la cadena Fox News que Trump entró "con muy buena disposición" a la reunión.

Esta fue la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.

En el centro estaba el asunto del crimen organizado, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro , mientras esté defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

La delegación estadounidense la completaron el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno.

Por parte de Colombia, participaron la canciller, Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

Un año de tensiones

La cita se produce tras un año de fuertes tensiones entre ambos Gobiernos e insultos entre los dos mandatarios.

La Administración de Trump retiró la certificación de Colombia como país que coopera en la lucha contra las drogas y revocó el visado de Petro, además de incluirlo, junto a parte de su familia, en la llamada 'Lista Clinton', lo que implica la imposición de sanciones financieras por presuntamente liderar actividades relacionadas con el crimen organizado.

Por su parte, el mandatario colombiano ha sido muy crítico con la política migratoria y medioambiental de Trump y con su postura frente a la guerra en Gaza, y ha condenado los operativos contra lanchas en el Caribe, así como la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

Sin embargo, el 7 de enero, días después del derrocamiento de Maduro, ambos sostuvieron una llamada telefónica y acordaron reunirse.

A raíz de las sanciones, Petro tuvo que recibir un visado especial del Gobierno estadounidense para poder viajar a Washington.

