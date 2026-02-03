OTAN alista nueva operación de seguridad en el Ártico tras tensiones por Groenlandia

Fuentes aliadas confirmaron este martes que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha comenzado con la planificación de su próxima misión para reforzar la seguridad en el Ártico, luego de las últimas tensiones con Estados Unidos por sus intenciones sobre Groenlandia , territorio autónomo dependiente de Dinamarca, otro miembro de la Alianza.

De acuerdo con el testimonio de los informantes, la organización del “Centinela del Ártico” arrancó hace poco, aunque de momento los detalles de la operación no se publicarán, ya que "se darán a conocer a su debido tiempo".

La organización de esa misión está dirigida por el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, quien en la última reunión de los jefes de la Defensa de la OTAN el pasado 22 de enero indicó que estaban a la espera de recibir directrices sobre la iniciativa.

La víspera de ese encuentro se conoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, habían llegado a un acuerdo sobre un “marco” para reforzar la seguridad de Groenlandia.

“Aún no hemos hecho ningún plan”, dijo entonces Grynkewich, quien agregó que no habían recibido todavía “ninguna orientación política para ponernos en marcha".

Explicó que el mando de las fuerzas conjuntas de la OTAN en Norfolk (Virginia, Estados Unidos) se ocupa de la región conformada por los países nórdicos y el Ártico, y que estaría “muy bien posicionado para seguir ocupándose de las cuestiones relacionadas con el Ártico”.

Grynkewich recordó que la OTAN ya había previsto, a largo plazo, instalar nuevos sensores y capacidades de detección, así como continuar sus maniobras en la zona en los próximos meses.

