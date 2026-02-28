Irán tiene capacidad de sobrevivir; dependerá de la moral y la fuerza de la Guardia Revolucionaria

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, especialistas reconocieron régimen iraní ha demostrado capacidad para sobrevivir a crisis internas y externas , pese a la muerte de sus líderes. Mientras el gobierno controle las fuerzas de seguridad y las calles, en el contexto de las protestas sociales que se llevan a cabo en varias ciudades del país, el Estado podría mantener el poder, pero dependerá de la estabilidad de la Guardia Revolucionaria, la institución de seguridad más importante del país.

Ronen Zeidel, experto en Medio Oriente del Centro de Estudios Moshe Dayan, señaló que Irán ha atravesado diversas crisis sin que eso signifique el fin del Estado islámico. Sin embargo, si comienza una crisis moral, entendido como un cuestionamiento de la ley islámica, el régimen podría caer, aseguró.

“El régimen iraní tiene un problema: si empieza una crisis de moralidad en las filas de las guardias revolucionarias, ahí tiene un problema. Puede continuar y puede sobrevivir a la pérdida de líderes, de personalidades importantes dentro del régimen, pero no podría sobrevivir un proceso de crisis de moralidad, del envenenamiento dentro las filas de las guardias revolucionarias y los pilares que soportan y apoyan la existencia del régimen”.

Nadia Cattan, especialista en Medio Oriente, coincidió en que la sobrevivencia del Estado iraní depende de la fortaleza que muestra la Guardia Revolucionaria. También comentó que la muerte del Ayatola Jamenei podría ser un factor clave en la caída del régimen.

La Guardia Revolucionaria es un cuerpo de seguridad que responde directamente al líder supremo iraní . Cuenta con sus propias fuerzas terrestres, aéreas y de inteligencia, además de una milicia interna encargada de la represión de protestas sociales, y una organización exterior que apoya y entrena fuerzas insurgentes en países vecinos. Además, controla sectores productivos de la economía iraní, como obras de infraestructura, y tiene autonomía del Estado. Es decir, es la organización de seguridad con mayor poder de Irán.

Michael Ehrlich, profesor del departamento de estudios del Oriente cercano de la Universidad de Bar – Illan, mencionó que la inestabilidad en el país islámico, ocasionada por los ataques militares y las protestas sociales, podría desencadenar una intervención del Ejército iraní, aunque la Guardia Revolucionaria podría mantenerse al margen.

Añadió que atacar a aliados estadounidenses en la región, como Qatar y Arabia Saudita, podría ser otro factor decisivo en la caída del régimen.

