Resurgen los Black Panthers en EU como respuesta a la brutalidad policial de ICE

Estados Unidos atraviesa un episodio de tensión social luego de las redadas realizas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en contra de la comunidad hispana y tras los asesinatos de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti.

En respuesta, decenas de ciudadanos afroamericanos han revivido el Partido Pantera Negra (Black Panther Party for Self – Defense), organización que en la década de los 60s se enfrentó a la policía y al FBI para defender a la comunidad afrodescendiente del país, y que ahora resurge ante la brutalidad policial que han mostrado los agentes federales, señalaron especialistas.

Tzinti Ramírez, académica del Tecnológico de Monterrey, señaló que la agrupación, encabezada por Paul Birdsong, nace tras cerca de 70 años de inactividad como una respuesta al trauma político y de opresión de la década de los 60s en Estados Unidos. “Ese Estado coercitivo, policial, brutal está aquí de nuevo, aunque no se fue del tono, pero con la administración actual está exacerbado”, comentó.

“El movimiento original tienen mucho que ver con este énfasis que hubo en el encarcelamiento de personas afrodescendientes en Estados Unidos, que es lo mismo que estamos viendo ahora. De cierta manera es un simbolismo político muy poderoso en contra de la política del encarcelamiento, la criminalización de las personas migrantes y el uso excesivo de la fuerza”, agregó.

El Partido Pantera Negra nació en 1966 en Oakland, California como un grupo de autodefensa conformado por afroamericanos. Sus fundadores, Huey P. Newton y Bobby Seale, lo imaginaron como un organismo de protección, sin embargo, su rápido crecimiento y expansión les permitió convertirse en una asociación que también instalaba clínicas de salud y repartía desayunos a las familias más vulnerables de Estados Unidos.

Para la década de los 70s, el entonces director del FBI, J. Edgar Hoover, calificó al partido como la “mayor amenaza interna” del país. La fuerza del Estado se encargó de acabar con la organización y para la década de los 80s, con sus líderes en el exilio, puso fin a cerca de 20 años de defensa y protección. La académica explicó que el grupo afirma que Estados Unidos está regido por un capitalismo racial, en el que el mercado hace distinciones en cuanto al color de piel de las personas.

Añadió que, con el resurgimiento del partido, la aprobación de Donald Trump disminuye conforme crecen las movilizaciones. Además, problemas en la economía, la inflación y los seguros de salud podrían reflejarse en un bajo apoyo electoral al partido republicano en las elecciones intermedias.

En tanto, Eduardo González, también académico del Tecnológico de Monterrey, anotó que el movimiento mostró sus primeras señales tras el asesinato de George Floyd en 2020. Señaló que en Estados Unidos han ocurrido varios episodios de brutalidad policial, lo que explica el resurgimiento de Black Panthers.

Sus integrantes han sido vistos en ciudades como Minneapolis, Nueva York y Filadelfia, donde se dieron a conocer y cuentan con mayor fuerza. “Tampoco es algo que se esté generando en este momento por las manifestaciones a favor de los migrantes y en contra de ICE, sino que viene ya un poco más atrás, por lo menos unos cuatro o cinco años . Se pensaba en Estados Unidos que ya no podía presentarse, hay que recordar que en 1982 es cuando las panteras negras cesan sus operaciones, pero tomando en cuenta la brutalidad con la que ICE ha llegado a algunas ciudades, entre ellas Minneapolis, pues es una razón similar a la que le dio origen a estos movimientos en los años 60”.

El experto alertó que si el movimiento sigue creciendo y comienza a incluir a otros sectores de la población, los republicanos están en riesgo de perder la mayoría en el poder legislativo.

“Nos permite vislumbrar la posibilidad de que comiencen a juntarse grupos que no necesariamente tengan que ver con migrantes o con afrodescendientes . Incluso, la Asociación Nacional del Rifle, uno de los grupos de mayor apoyo a Donald Trump, están molestos por la manera en la cual se han referido al enfermero en relación al arma que traía. Están diciendo que por qué el gobierno está criminalizando la portación de armas cuando en Estados Unidos está permitido”.

