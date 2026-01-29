El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este jueves a Canadá con imponer un arancel del 50% sobre cualquier avión vendido en Estados Unidos , en lo que representa la más reciente ofensiva dentro de su guerra comercial con el país vecino y de su disputa con el primer ministro canadiense Mark Carney.

La advertencia de Trump, publicada en redes sociales, se suma a otra emitida el fin de semana, cuando el mandatario amenazó con un arancel del 100% a los bienes canadienses si Ottawa seguía adelante con un acuerdo comercial con China. No obstante, su mensaje no precisó cuándo o cómo se aplicarán los aranceles, ya que Canadá había alcanzado previamente dicho acuerdo.

En su nueva amenaza, el presidente republicano aseguró que tomará represalias contra Canadá por negarse a certificar los aviones fabricados por Gulfstream Aerospace, con sede en Savannah, Georgia.

Trump afirmó que, en respuesta, Estados Unidos descertificará todos los aviones canadienses, incluidos los de Bombardier, el mayor fabricante del país.

“Si, por cualquier razón, esta situación no se corrige de inmediato, le voy a cobrar a Canadá un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los aviones vendidos en Estados Unidos de América”,

escribió Trump en su publicación.

Asimismo, aseguró que “por la presente, descertifica” los jets ejecutivos Bombardier Global Express. Según datos de Cirium, empresa de análisis de aviación, actualmente hay 150 aviones Global Express registrados en Estados Unidos, operados por 115 compañías.

Bombardier y Gulfstream compiten directamente en el mercado de jets de negocios, donde la serie Global rivaliza con los modelos más recientes de Gulfstream.

Por el momento, Bombardier y el Ministerio de Transporte de Canadá no han respondido a las solicitudes de comentarios enviadas el jueves por la noche.

El experto en aviación John Gradek, profesor de la Universidad McGill, advirtió que la certificación “es un proceso relacionado con la seguridad” y que revocarla por motivos comerciales sería algo sin precedentes.

“La certificación no es algo trivial; es un paso esencial para garantizar la operación segura de los aviones”, explicó Gradek. “Nadie está criticando a Gulfstream, pero una descertificación con fines políticos o comerciales no tiene precedentes”.

Gradek añadió que, durante años, muchos modelos de Gulfstream han sido certificados en Canadá, y calificó la decisión de Trump como “una cortina de humo” y una nueva provocación contra el primer ministro Carney en el marco de la guerra comercial.

En 2017, durante su primer mandato, el Departamento de Comercio estadounidense impuso aranceles a los aviones comerciales de Bombardier, alegando que la empresa los vendía por debajo de su costo gracias a subsidios del gobierno canadiense. Sin embargo, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos determinó posteriormente que Bombardier no perjudicaba a la industria estadounidense.

Desde entonces, la compañía con sede en Montreal se ha concentrado en el mercado de jets ejecutivos, con sus familias Global y Challenger, populares entre empresarios, propietarios privados y firmas de vuelos compartidos como NetJets y Flexjet. Una eventual restricción al mercado estadounidense representaría un duro golpe para la empresa de Quebec.

Por otra parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió a Carney que sus críticas recientes a la política comercial estadounidense podrían volverse en su contra durante la revisión del Acuerdo Estados Unidos–México–Canadá (T-MEC), tratado que protege a Canadá de los impactos más severos de los aranceles estadounidenses.

Carney negó haber rectificado sus declaraciones ante Trump y aseguró que mantuvo su postura durante la conversación telefónica que ambos sostuvieron el lunes, reiterando que Canadá busca diversificar sus alianzas económicas con una docena de nuevos acuerdos comerciales.

Durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Carney condenó la “coerción económica” ejercida por grandes potencias sobre naciones más pequeñas, sin mencionar directamente a Trump. Su intervención recibió amplios elogios internacionales, opacando la participación del mandatario estadounidense.

Además de Bombardier, Canadá alberga a otros fabricantes relevantes como De Havilland Aircraft of Canada, especializada en aviones turbohélice y aeronaves de patrullaje, y Airbus, que produce en el país el modelo A220 y diversos helicópteros.

Cabe recordar que, bajo la administración del expresidente Joe Biden, la Administración de Comercio Internacional destacó la interdependencia entre las industrias aeroespaciales de Estados Unidos y Canadá, y citó el Acuerdo de 1980 de la Organización Mundial del Comercio, el cual obliga a los países firmantes a eliminar los aranceles sobre aviones civiles, motores, simuladores y componentes relacionados.

