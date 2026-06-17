Reserva indígena demanda al Gobierno de Trump para frenar construcción del muro fronterizo

La nación indígena Tohono O'odham inició una nueva batalla legal contra el gobierno de EU para frenar la expansión del muro fronterizo impulsada por la administración del presidente Donald Trump en territorios ancestrales ubicados en el estado de Arizona.

Las autoridades de la comunidad anunciaron la presentación de una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), al considerar que el proyecto amenaza sus tierras, recursos naturales y sitios de importancia cultural e histórica.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el presidente de la nación Tohono O'odham, Verlon Jose, explicó que la acción judicial busca impedir que el gobierno federal avance con la adjudicación de contratos para la construcción de nuevos segmentos del muro dentro de la reserva indígena , proceso que, según señaló, podría concretarse en las próximas semanas.

Un rechazo a las "barreras fisícas"

La comunidad indígena ocupa una extensa franja del desierto de Sonora que se extiende a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Su territorio en Arizona comparte alrededor de 100 kilómetros de límite fronterizo y durante años sus líderes han manifestado su rechazo a las barreras físicas, argumentando que fragmentan ecosistemas, afectan la movilidad de la fauna silvestre y dificultan los vínculos culturales y familiares de un pueblo cuya presencia en la región es anterior a la creación de la frontera moderna.

En lugar de ampliar el muro, la nación Tohono O'odham ha defendido estrategias basadas en tecnología de vigilancia y cooperación institucional para reforzar la seguridad fronteriza sin afectar los derechos de las comunidades indígenas ni el equilibrio ambiental del desierto.

La demanda asegura que el DHS está violando los derechos de la nación indígena, ya que estaría tomando de manera ilegal terrenos que le pertenecen para la edificación del muro fronterizo.

El muro destruiría sitios sagrados

También consideran que los contratistas y el DHS estarían traspasando el suelo soberano de la nación indígena y enfatizan que la construcción de un muro destruirá sitios considerados "sagrados" para su cultura, los cuales forman parte de rituales ancestrales.

"Ya hemos visto el daño irreparable que el muro fronterizo ha causado a lo largo de la frontera y en otros sitios sagrados", dijo Jose.

La nación indígena asegura que por décadas ha trabajado en conjunto con el Gobierno federal en materia de seguridad nacional, permitiendo la instalación de barreras vehiculares, sensores, caminos de patrullaje y asistencia a la Patrulla Fronteriza.

Aseguran que en los últimos dos años el cruce de migrantes ha descendido en más de un 90% dentro de sus tierras, por lo que consideran innecesaria la construcción del muro en su territorio. Durante su segundo mandato, Trump ha convertido en una de sus prioridades continuar con la construcción del muro fronterizo a lo largo de la frontera con México.

Para lograrlo, el DHS ha anulado más de una docena de leyes que protegen el medioambiente y especies en peligro de extinción para acelerar la construcción de la polémica infraestructura en nombre de la seguridad nacional.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en el primer mandato de Trump (2017-2021) se construyeron unos 737 kilómetros (458 millas) de sistema de muro fronterizo, aunque solo unos 84 kilómetros (52 millas) fueron nuevas barreras, mientras que en su segundo mandato el DHS ha adjudicado contratos para unos 370 kilómetros (230 millas) adicionales en distintas fases de construcción.

TG