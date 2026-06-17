El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar críticas contra México al asegurar que el país "ha perdido el control" y que los cárteles del narcotráfico son quienes lo dirigen. Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la cumbre del G7, que se lleva a cabo en Évian, Francia.

El mandatario estadounidense vinculó sus señalamientos con el combate al tráfico de drogas y adelantó que su gobierno pondrá mayor atención en los estupefacientes que ingresan a territorio estadounidense por vía terrestre.

Trump enfoca discurso en el tráfico de drogas

Durante un discurso en el que estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, Trump se refirió a las operaciones que Estados Unidos ha llevado a cabo contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Según afirmó, dichas acciones han permitido reducir el flujo de drogas en 97 por ciento.

"Ahora nos vamos a enfocar en (las drogas que llegan por) tierra", dijo.

El presidente estadounidense sostuvo que esos cargamentos ingresan a través de territorio mexicano.

"Llegan a través de México", aseguró al margen de la cumbre.

Luego, reiteró las acusaciones que ha expresado en otras ocasiones respecto a la influencia de los grupos criminales en México. "México ha perdido el control de su país", señaló.

Además, agregó que "los cárteles dirigen México".

El mandatario estadounidense recordó planteamientos que ha realizado anteriormente, en los que ha sostenido que organizaciones criminales controlan parte del territorio mexicano.

Durante sus declaraciones también se refirió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. "Es una mujer muy buena, pero está muy asustada", consideró.

Estados Unidos reconoce cooperación, pero mantiene advertencias

Las declaraciones de Trump contrastan con las expresadas recientemente por la zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, quien la semana pasada destacó la cooperación entre ambos países.

Carter puso como ejemplo la operación en la que fue abatido Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". "Nunca habíamos visto eso antes, no de esa manera, o con esa cooperación", dijo.

Sin embargo, también afirmó que Estados Unidos continuará señalando a funcionarios de Sinaloa que, según indicó, han protegido al Cártel de Sinaloa y a "Los Chapitos".

Asimismo, recordó una advertencia atribuida a Trump: "Vamos a ir tras ustedes; si no cooperan con nosotros, los vamos a atacar y se van a arrepentir".

Trump ya había hecho señalamientos similares

Las declaraciones realizadas en el G7 se suman a otras expresiones recientes del mandatario estadounidense sobre la situación de seguridad en México.

En mayo, Trump sostuvo que: "Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México y nadie más, ellos lo gobiernan".

Además, advirtió que, si los gobiernos no enfrentan directamente a los grupos criminales, su administración actuaría por cuenta propia.

"Si ellos (México) no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros", afirmó.

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