La detención del activista colombiano Beto Coral en Arizona generó una fuerte reacción en redes sociales y en distintos sectores políticos de Colombia. El procedimiento fue realizado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), una división especializada del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Aunque inicialmente trascendió que el arresto había sido ejecutado por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), posteriormente se confirmó que fueron agentes de HSI quienes interceptaron al activista cuando llegaba a su domicilio acompañado de su hijo.

La noticia despertó el interés de miles de personas que se preguntan quién es realmente Beto Coral y cuál ha sido su trayectoria pública durante los últimos años.

Organizaciones de derechos humanos, como WOLA, han advertido que la deportación de Coral a Colombia representaría un grave riesgo para su vida , dada su alta visibilidad pública y las amenazas previas que ha recibido por sus posturas políticas.

De hijo de un policía a activista político

Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como Beto Coral, es un creador de contenido, activista político y comentarista colombiano que alcanzó notoriedad en redes sociales por sus posiciones críticas frente a diversos sectores políticos de su país.

¡Atención! @Betocoralg envía este mensaje a Colombia en medio de esta persecución a voces críticas: “Resistan, y no se arrodillen ante nadie. Esta es una muestra de lo que puede pasar si este sujeto defensor de mafiosos llega a la Presidencia”#LiberenABetoCoral pic.twitter.com/3ZOn69rzg4 — Wally. (@MeDicenWally) June 17, 2026

Su historia personal está marcada por el asesinato de su padre, Humberto Coral, un capitán de la Policía Nacional de Colombia que integró el denominado Bloque de Búsqueda, el grupo encargado de perseguir al narcotraficante Pablo Escobar y que participó en el operativo que terminó con su muerte en diciembre de 1993.

Años después, Coral impulsó investigaciones relacionadas con el crimen de su padre, una situación que, según ha relatado en diversas ocasiones, derivó en amenazas contra su seguridad.

Su llegada a Estados Unidos

Debido a esas amenazas, Beto Coral solicitó asilo político en EU en 2015 y se estableció en ese país, desde donde continuó desarrollando su actividad pública mediante redes sociales y plataformas digitales.

Con el paso de los años, se convirtió en una figura conocida dentro de sectores progresistas colombianos, particularmente por su respaldo a movimientos de izquierda y al proyecto político del actual oficialismo.

Su presencia en internet creció gracias a transmisiones en vivo, análisis políticos y publicaciones relacionadas con la actualidad colombiana, lo que le permitió construir una amplia comunidad de seguidores.

¿Por qué fue detenido?

De acuerdo con la información difundida por periodistas colombianos y personas cercanas al activista, Coral fue interceptado por agentes federales cuando llegaba a su residencia en Phoenix, Arizona.

Posteriormente, el propio activista logró comunicarse con allegados y aseguró que no existían cargos penales en su contra. "No tengo ningún cargo en mi contra, no he cometido ningún delito", afirmó en un mensaje de audio difundido en redes sociales tras su detención.

Según los reportes disponibles, el caso estaría relacionado con un proceso migratorio pendiente y no con una investigación criminal.

Coral deberá definir ahora si presenta una apelación ante un juez migratorio o si acepta una salida voluntaria del país, conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades estadounidenses.

¿Qué es la HSI y por qué intervino?

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) es la principal rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

A diferencia de otras agencias federales enfocadas exclusivamente en delitos específicos, la HSI tiene facultades para investigar actividades transnacionales relacionadas con inmigración, contrabando, lavado de dinero, trata de personas, delitos cibernéticos, narcotráfico y amenazas a la seguridad nacional.

La dependencia cuenta con miles de agentes y analistas desplegados tanto dentro de EU como en decenas de países alrededor del mundo, lo que le permite coordinar investigaciones internacionales complejas.

Su participación en el caso de Beto Coral ha generado interrogantes debido a que la agencia suele intervenir en asuntos que involucran movimientos transfronterizos o procedimientos relacionados con la legislación migratoria federal.

Un caso que genera debate

La detención de Coral ha provocado reacciones encontradas entre sus seguidores y detractores. Mientras algunos dirigentes políticos y activistas han pedido claridad sobre el procedimiento realizado por las autoridades estadounidenses, otros esperan que el proceso avance para conocer los detalles oficiales del caso.

Por ahora, la atención permanece centrada en el futuro migratorio del activista colombiano y en las decisiones que adopten las autoridades estadounidenses respecto a su permanencia en el país. Lo cierto es que la captura volvió a colocar a Beto Coral en el centro del debate público, consolidándolo como una de las figuras políticas digitales más conocidas y polémicas de Colombia en los últimos años.

TG