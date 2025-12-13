Sábado, 13 de Diciembre 2025

Reportan un tiroteo en la Universidad de Brown, en Rhode Island

La Universidad de Brown pidió a su comunidad permanecer refugiada luego de un reporte de tirador activo en su campus este sábado

Por: EFE

Autoridades universitarias y policiales respondieron a un reporte de tirador activo en el campus de Brown. EFE/ ARCHIVO

La Universidad de Brown informó este sábado de un tiroteo activo en su campus de la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island.

"Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley. La policía de Brown y Providence se encuentra en el lugar. Permanezcan refugiados por el momento", avisó la universidad en una alerta enviada a los alumnos.

La universidad aseguró en un segundo mensaje que había un sospechoso detenido, pero poco después lo eliminó y rectificó.

"La policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa buscando al sospechoso o sospechosos", dijo.

Las autoridades no confirmaron si hay heridos o víctimas mortales, pero la universidad anunció que hay servicios médicos de emergencia en el lugar.

El centro de estudios está coordinándose con "múltiples agencias policiales en el lugar".

"Cierren las puertas, silencien los teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo aviso. Recuerden: CORRAN, si se encuentran en la zona afectada, evacúen de forma segura si pueden; ESCÓNDANSE, si no es posible evacuar, pónganse a cubierto; LUCHEN, como último recurso, tomen medidas para protegerse", añadió la universidad.

La primera alerta fue enviada cerca de las 17.00 hora local (22.00 GMT)

EFE/ Universidad de Brown
