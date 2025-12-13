Las autoridades de Indonesia anunciaron este sábado que el total de muertes confirmadas por las inundaciones en la isla de Sumatra (oeste) subió a mil 006, mientras los equipos de rescate aún buscan a 217 desaparecidos en zonas devastadas por los corrimientos de tierra y el colapso de infraestructura.

La agencia indonesia de manejo de desastres, BNPB, dice que unas 5 mil 400 personas sufrieron lesiones, algunas de gravedad, en las tres provincias que fueron arrasadas por el temporal desde finales de noviembre: Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh, la única del archipiélago que aplica la ley islámica (sharia).

En la última semana estos números se han ido incrementado más lentamente, después de que el saldo de lesionados y fallecidos subiese rápidamente al principio, cuando los equipos de emergencia lidiaron durante días con el desbordamiento de ríos, vientos huracanados y fuertes precipitaciones.

Hasta el viernes, dos tercios de la geografía de Aceh seguía sin electricidad, mientras medios locales alertan del retraso o la falta de ayuda en algunos albergues, donde el Gobierno mantiene a más de 200 mil personas.

El mandatario indonesio, Prabowo Subianto, visitó Sumatra la víspera, y prometió que el Gobierno ayudará a los más de tres millones de afectados por el mal tiempo, especialmente a las miles de familias que perdieron sus hogares.

"El Gobierno seguirá ayudando a todos. Pido disculpas si algunas zonas aún no han recibido ayuda. Estamos trabajando arduamente", dijo Prabowo durante un recorrido por zonas afectadas, citado en la agencia pública Antara.

Además, la BNPB anunció que creará albergues integrados que incluyan en un mismo lugar comedores, servicios de salud, instalaciones de saneamiento, opciones educativas para niños y servicios de apoyo para la recuperación psicosocial y traumatológica.

El temporal, impulsado por la presencia de un tifón en el Estrecho de Málaca, afectó a cerca de 3.5 millones de personas en esta isla, donde fueron destruidas cerca de 600 escuelas, 400 templos, 200 centros de salud y más de un centenar de puentes.

El Gobierno del exmilitar Prabowo insiste en su capacidad para resolver la emergencia y se opone a la propuesta de varias ONG de pedir ayuda internacional para intensificar la atención de daños y víctimas en Sumatra.

Además de Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, también se han registrado graves inundaciones en las últimas semanas en Tailandia, con al menos 276 fallecidos, y en Sri Lanka, donde el total de decesos confirmados es de 640, con 211 desaparecidos.