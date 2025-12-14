El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), condenó los actos de violencia y antisemitismo tras un tiroteo que dejó un saldo de 12 muertos en Bondi Beach, Sídney, Australia, durante una celebración de la festividad judía de Janucá este domingo.

"Reiteramos nuestra firme e inquebrantable condena a toda forma de violencia, incluyendo el antisemitismo. México reafirma su compromiso con la promoción del diálogo, el respeto mutuo y la paz", expresó la Cancillería en sus redes sociales.

X / @SRE_mx

Expresó sus más sinceras condolencias a las familias afectadas, así como al pueblo de Australia por trágico ataque ocurrido en Sídney. Relaciones Exteriores recordó a los connacionales los números de atención de la embajada mexicana en Canberra para casos de emergencias: (+61) 409362644.

X / @EmbaMexAus

¿Qué sucedió en la playa de Sídney?

Las autoridades australianas confirmaron que el tiroteo ocurrido en una playa de Sídney, que dejó al menos 12 personas muertas y 29 heridas, fue un atentado terrorista dirigido contra la comunidad judía.

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó que el ataque se registró alrededor de las 18:47 horas locales (7:47 GMT) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, donde unas mil personas celebraban el inicio de la festividad judía de Janucá. Según el reporte, uno de los atacantes fue abatido en el lugar, mientras que otro fue detenido.

“A las 21:36 (hora local) declaré oficialmente este hecho como un incidente terrorista”, señaló Lanyon en conferencia de prensa, agregando que se activaron protocolos especiales de seguridad para descartar cualquier amenaza adicional.

Hasta el momento, 29 heridos —incluidos dos agentes de policía— permanecen hospitalizados, mientras las autoridades investigan la posible participación de un tercer sospechoso.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Christopher Minns, condenó el tiroteo calificándolo como “un acto cobarde y atroz de violencia”, y aseguró que el objetivo fue claramente la comunidad judía.

“Lo que debía ser una noche de paz y celebración se transformó en una tragedia”, declaró. El funcionario garantizó una respuesta policial amplia y exhaustiva, al tiempo que pidió calma y prudencia a la población para permitir que las investigaciones sigan su curso.

