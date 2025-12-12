Trump responde a difusión de fotos con Epstein: "No son gran cosa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que las fotografías en las que aparece junto a Jeffrey Epstein, difundidas por el Congreso en el marco de una investigación, “no tienen mayor relevancia”. El mandatario restó importancia a las imágenes dadas a conocer recientemente.

Durante un intercambio con la prensa en el Despacho Oval, Trump señaló que las fotografías han sido promovidas de manera insistente por legisladores demócratas de la Cámara de Representantes y subrayó que existen numerosas personas que fueron fotografiadas en algún momento con Epstein. Asimismo, reiteró que desconocía las actividades ilícitas del financista, quien murió en 2019.

Trump añadió que Epstein era una figura conocida en Palm Beach, localidad donde se encuentra su residencia de Mar-a-Lago, y sostuvo que muchas personas de la zona tenían algún tipo de relación social con él.

Las imágenes forman parte de un paquete de 19 fotografías divulgadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja. Entre ellas destacan varias en las que Trump aparece acompañado de seis mujeres, cuyos rostros fueron cubiertos para proteger su identidad, así como otras en las que se le observa conversando con una mujer junto a Epstein y sentado al lado de otra joven.



Además del mandatario, en el archivo también aparecen Steve Bannon, exasesor de Trump y referente de la ultraderecha, el expresidente Bill Clinton o el magnate Bill Gates junto al exprincipe Andrés, a quien su hermano, el rey Carlos III del Reino Unido, despojó de los títulos a raíz de su vinculación con el caso.

Según los demócratas del comité, estas fotos son un adelanto de las 95 mil nuevas imágenes que han recibido relacionadas con Epstein.

Antes de la reacción del republicano la Casa Blanca había reaccionado por medio de una portavoz quien aseguró que: "los demócratas de la Cámara de Representantes están publicando de forma selectiva fotos cuidadosamente seleccionadas con censuras aleatorias para intentar crear una narrativa falsa".

El pasado 18 de noviembre, el Congreso aprobó una ley para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Epstein que no estén clasificados.

Esta norma, que el presidente, Donald Trump, ratificó, da un plazo máximo de 30 días al Departamento a hacer públicos todos los documentos relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

