La magnitud de la emergencia en Venezuela ha obligado a las autoridades a desplegar no solo recursos físicos y humanos, sino también herramientas tecnológicas de respuesta rápida.

Para hacer frente a la creciente cantidad de reportes de ciudadanos extraviados tras el desastre, el gobierno venezolano anunció la activación de un portal web oficial diseñado específicamente para ayudar a las familias a localizar a sus seres queridos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Una base de datos centralizada

La creación de esta plataforma responde a la urgente necesidad de canalizar y organizar la información que, durante las primeras horas de la crisis, circulaba de manera dispersa a través de las redes sociales. Este nuevo portal funciona como un registro unificado donde los datos ingresados son cruzados en tiempo real con las listas de ingresos en hospitales, refugios temporales y los centros de mando de las brigadas de rescate.

El objetivo de esta estrategia digital es mitigar la desinformación y brindar un canal de comunicación directo para los familiares que viven horas de extrema incertidumbre. Al contar con un padrón oficial, los cuerpos de emergencia y los rescatistas internacionales desplegados en el terreno pueden optimizar sus cuadrillas de búsqueda basándose en coordenadas y descripciones precisas.

¿Cómo funciona la herramienta de búsqueda?

El sistema gubernamental ha sido estructurado con una interfaz intuitiva para que la población pueda ingresar información crítica desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Los usuarios que deseen reportar a un familiar desaparecido pueden realizarlo en el siguiente portal: https://desaparecidosterremotovenezuela.com./

Registro de datos personales: Ingresar el nombre completo, documento de identidad, edad y características físicas particulares de la persona buscada.

Ingresar el nombre completo, documento de identidad, edad y características físicas particulares de la persona buscada. Geolocalización del último contacto: Detallar la zona, municipio o dirección exacta donde la persona fue vista o contactada por última vez antes de la emergencia.

Detallar la zona, municipio o dirección exacta donde la persona fue vista o contactada por última vez antes de la emergencia. Carga de material fotográfico: Adjuntar imágenes recientes para agilizar el reconocimiento visual en albergues y centros de atención médica.

El esfuerzo por la reunificación familiar

A la par de los reportes de desaparición, las autoridades han instado a los ciudadanos que se encuentran a salvo en zonas seguras o campamentos de asistencia a que también utilicen el portal para registrar su estatus.

De esta manera, el sistema funciona en ambas direcciones, emitiendo alertas cuando hay coincidencias y notificando a las familias que sus seres queridos están fuera de peligro.

Mientras las labores físicas de remoción de escombros y atención médica continúan desarrollándose a contrarreloj en las zonas más vulneradas, esta iniciativa tecnológica se levanta como un pilar fundamental para devolverle la tranquilidad a miles de hogares y acelerar la anhelada reunificación del pueblo venezolano.

NG