¿Qué está prohibido hacer durante el 4 de julio en Estados Unidos? Estas son las principales restricciones

Cada 4 de julio, millones de personas en EU celebran el Día de la Independencia con reuniones familiares, parrilladas, desfiles y espectáculos de fuegos artificiales. Sin embargo, no todas las tradiciones asociadas a esta fecha están permitidas por la ley, y algunas conductas pueden derivar en multas, sanciones e incluso procesos penales.

Las autoridades estadounidenses recuerdan cada año que las normas varían entre estados, condados y ciudades, por lo que una actividad legal en un lugar puede estar prohibida a pocos kilómetros de distancia. Por ello, tanto residentes como visitantes deben conocer las reglas locales antes de participar en las celebraciones.

Además de prevenir accidentes, muchas de estas restricciones buscan reducir el riesgo de incendios forestales, proteger espacios naturales y evitar incidentes relacionados con el consumo de alcohol o el uso indebido de armas de fuego.

El uso de fuegos artificiales es una de las principales restricciones

Aunque la mayoría de los estados permite algún tipo de pirotecnia para uso recreativo, las leyes no son iguales en todo el país. En muchos casos solo están autorizados productos considerados de bajo riesgo, mientras que los fuegos artificiales aéreos o explosivos permanecen prohibidos.

Entre las acciones que pueden generar sanciones se encuentran encender fuegos artificiales no autorizados por la legislación estatal o municipal, utilizarlos fuera de los horarios permitidos, adquirir productos sin certificación oficial o transportar artefactos prohibidos entre estados.

También está prohibido lanzar cohetes o utilizar pirotecnia en zonas con alto riesgo de incendios, una medida que cobra especial relevancia durante el verano, cuando varias regiones del oeste del país enfrentan condiciones de sequía.

A nivel federal, la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de EU prohíbe dispositivos altamente explosivos como los M-80, las cherry bombs y otros artefactos que superan los límites legales de material pirotécnico debido al peligro que representan.

Hay estados con reglas mucho más estrictas

Uno de los casos más conocidos es Massachusetts, donde está prohibida la compra, posesión y utilización de cualquier tipo de fuegos artificiales por parte de particulares, incluidas las bengalas. La restricción permanece vigente desde 1943 y las autoridades sostienen que ha contribuido a disminuir los accidentes relacionados con la pirotecnia.

Otros estados, como California, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Maryland, Oregón, Rhode Island y Vermont, únicamente permiten artículos clasificados como "safe and sane", es decir, aquellos que no explotan ni salen proyectados hacia el aire.

En entidades como Hawái, Nevada y Wyoming, las regulaciones pueden cambiar de un condado a otro, por lo que es indispensable revisar las normas locales antes de utilizar cualquier producto.

Disparar al aire y otras conductas que también están prohibidas

Las autoridades también recuerdan que disparar armas de fuego al aire como forma de celebración constituye un delito en prácticamente todo EU. Cada año se registran incidentes ocasionados por balas perdidas durante las festividades, por lo que policías y fiscales mantienen una política de tolerancia cero frente a esta práctica.

Asimismo, numerosos parques nacionales, reservas naturales y playas públicas prohíben tanto el consumo de alcohol como el uso de fuegos artificiales para proteger a los visitantes y reducir el riesgo de incendios.

En muchas ciudades también permanecen vigentes las ordenanzas sobre ruido, que limitan el volumen de la música durante la noche y la madrugada. De igual forma, diversas asociaciones de propietarios de viviendas (HOA, por sus siglas en inglés) restringen expresamente el uso de pirotecnia dentro de fraccionamientos y comunidades residenciales.

Las restricciones buscan evitar accidentes e incendios

Las campañas de prevención se apoyan en cifras que reflejan los riesgos asociados a estas celebraciones. De acuerdo con la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo, durante 2024 se registraron 11 fallecimientos y aproximadamente 14 mil 700 lesiones relacionadas con el uso de fuegos artificiales en EU.

Las manos, los dedos, los ojos y el rostro figuran entre las partes del cuerpo más afectadas por este tipo de accidentes, muchos de ellos ocasionados por el manejo inadecuado de pirotecnia o por el uso de productos ilegales.

A ello se suma la amenaza de los incendios forestales en estados como California y Utah, donde las altas temperaturas y la sequía incrementan el riesgo de propagación del fuego, varias comunidades han endurecido las restricciones para el uso de fuegos artificiales durante el verano.

Por ello, las autoridades recomiendan asistir a espectáculos organizados por profesionales y consultar previamente las regulaciones del lugar donde se celebrará el feriado. En una fecha tan emblemática como el 4 de julio, conocer las reglas locales puede evitar multas y, sobre todo, contribuir a que la celebración transcurra de forma segura.

TG