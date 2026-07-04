Día de la Independencia en Estados Unidos: Tiendas y servicios que cierran el 4 de julio

El Día de la Independencia de EU, celebrado cada 4 de julio, traerá modificaciones en el funcionamiento de bancos, servicios postales, bolsas de valores y algunos comercios en todo el país. Debido a que este año la fecha cae en sábado, la mayoría de las dependencias federales observarán el feriado el viernes 3 de julio, por lo que millones de personas deberán anticipar trámites, envíos y operaciones financieras.

Como ocurre cada año, tanto organismos públicos como empresas privadas ajustarán sus horarios o suspenderán actividades para conmemorar una de las fechas más importantes del calendario estadounidense. Por ello, las autoridades y las compañías recomiendan consultar con anticipación los horarios de atención para evitar contratiempos.

El 4 de julio recuerda la aprobación de la Declaración de Independencia de 1776, documento con el que las Trece Colonias proclamaron su separación del Imperio británico. La fecha suele celebrarse con desfiles, reuniones familiares, espectáculos de fuegos artificiales y eventos comunitarios en distintas ciudades del país.

¿Qué servicios suspenderán actividades durante el 4 de julio?

Uno de los principales cambios será en el Servicio Postal de EU (USPS), que mantendrá cerradas todas sus oficinas durante el sábado 4 de julio. El reparto de correspondencia y los servicios postales funcionarán con normalidad el viernes 3 y se reanudarán el lunes 6 de julio.

Las empresas de mensajería privada también realizarán ajustes, por ejemplo, UPS informó que no habrá recolecciones ni entregas el 4 de julio y que algunas sucursales de The UPS Store podrían permanecer cerradas, aunque el servicio UPS Express Critical seguirá operando debido a que está disponible los 365 días del año.

Por su parte, FedEx aplicará un esquema especial durante el fin de semana festivo, es decir, el viernes 3 ofrecerá servicios limitados, mientras que el sábado 4 suspenderá la mayor parte de sus operaciones. Sin embargo, FedEx Office tendrá horarios especiales, FedEx Custom Critical continuará funcionando y FedEx Logistics no prestará servicio durante esa jornada.

Bancos y bolsas de valores también modificarán sus operaciones

El feriado federal también impactará en la actividad bancaria, ya son diversas instituciones financieras que cerrarán sus sucursales durante el Día de la Independencia, entre ellas Bank of America y TD Bank, mientras que el sistema de pagos electrónicos FedACH suspenderá temporalmente el procesamiento de algunas operaciones automatizadas.

Los especialistas recomiendan a quienes deban realizar transferencias, depósitos o pagos importantes efectuarlos antes del inicio del fin de semana, ya que algunos movimientos podrían reflejarse hasta el reinicio de actividades.

Asimismo, tanto la Bolsa de Nueva York (NYSE) como el mercado Nasdaq permanecerán cerrados el viernes 3 de julio, fecha en la que se observará oficialmente el feriado para la mayoría de los trabajadores federales. Durante esa jornada no habrá operaciones bursátiles en los mercados estadounidenses.

Las tiendas que cerrarán y las que operarán con horario especial

En el sector comercial también habrá diferencias entre las principales cadenas, por ejemplo, Costco confirmó que todas sus tiendas en EU permanecerán cerradas el 4 de julio, tal como ocurre en otros feriados nacionales como Año Nuevo, Domingo de Pascua, Memorial Day, Labor Day, Thanksgiving y Navidad.

De igual manera, Restaurant Depot suspenderá actividades durante esa fecha y reanudará operaciones al concluir el feriado.

En contraste, Sam's Club sí abrirá sus sucursales, aunque con horarios especiales, sin embargo los miembros Plus podrán ingresar de 8:00 a 20:00 horas, mientras que los miembros Club tendrán acceso de 9:00 a 20:00 horas.

Aunque muchas tiendas minoristas, supermercados, restaurantes y centros de entretenimiento continuarán operando con normalidad, las autoridades recomiendan verificar previamente los horarios de cada establecimiento, ya que estos pueden variar según la ciudad o el estado.

El Día de la Independencia representa una de las celebraciones más importantes para EU y, además de reunir a millones de personas en festividades y espectáculos, también modifica temporalmente el funcionamiento de diversos servicios esenciales en todo el país.

TG