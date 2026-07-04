Día de la Independencia en Estados Unidos: ¿Qué negocios abren este 4 de julio?

Mientras millones de personas celebran el 4 de julio, Día de la Independencia de EU, una gran parte de los comercios mantendrá sus puertas abiertas para atender a quienes realizan compras de último momento o planean reuniones familiares durante el feriado.

Aunque la fecha es uno de los 11 feriados federales del país, no todos los establecimientos suspenden actividades. De hecho, la mayoría de los supermercados, restaurantes, farmacias y tiendas departamentales continúa operando, aunque algunas cadenas aplican horarios especiales.

Este año la celebración tiene un significado especial, ya que EU conmemora el 250 aniversario de su Independencia. Debido a que el 4 de julio de 2026 cae en sábado, el feriado oficial para la mayoría de las dependencias federales se trasladó al viernes 3 de julio.

Supermercados y tiendas que permanecerán abiertos

Las personas que necesiten realizar compras durante el fin de semana podrán acudir a varias de las principales cadenas comerciales del país, que anunciaron operaciones normales o con ligeros ajustes en sus horarios

Entre las tiendas que abrirán destacan Walmart y Kroger, cuyos establecimientos funcionarán con sus horarios habituales, permitiendo adquirir alimentos, bebidas, artículos para parrilladas y productos de temporada.

Por su parte, Trader Joe's también abrirá sus sucursales, aunque concluirá operaciones a las 5:00 de la tarde, por lo que la empresa recomienda realizar las compras con anticipación. En el caso de Target, la mayoría de las tiendas ofrecerá servicio entre las 8:00 de la mañana y las 10:00 de la noche, aunque los horarios pueden variar dependiendo de la ciudad o el establecimiento.

Sam's Club operará con horario especial

Las sucursales de Sam's Club también permanecerán abiertas durante el Día de la Independencia, aunque con un esquema especial para sus distintos tipos de membresía. Los socios Plus podrán ingresar desde las 8:00 de la mañana, mientras que los miembros Club tendrán acceso a partir de las 9:00 de la mañana. En ambos casos, las tiendas cerrarán a las 8:00 de la noche.

En contraste, Costco confirmó que todas sus sucursales permanecerán cerradas durante el 4 de julio, como parte de su calendario anual de días festivos.

Restaurantes y farmacias seguirán brindando servicio

Además de los supermercados, la mayoría de los restaurantes, cafeterías y cadenas de comida rápida continuarán operando durante el feriado, ya que esta fecha suele representar una importante jornada de actividad comercial por las reuniones familiares y el incremento del turismo.

Las principales cadenas de farmacias también ofrecerán servicio, aunque algunas podrían modificar el horario de atención o mantener únicamente abiertas determinadas sucursales con servicio las 24 horas.

Como ocurre cada año, las empresas recomiendan consultar previamente el horario específico de cada establecimiento, ya que puede variar dependiendo de la ubicación.

¿Qué servicios permanecerán cerrados?

Mientras el sector comercial mantiene gran parte de sus operaciones, diversas instituciones públicas suspenderán actividades con motivo del feriado. Las oficinas del Gobierno federal, escuelas, bancos, oficinas del Servicio Postal de los EU, así como las principales bolsas de valores, permanecerán cerradas durante la jornada oficial del Día de la Independencia.

También habrá modificaciones en los servicios de mensajería. Empresas como UPS y FedEx anunciaron ajustes en sus operaciones durante el fin de semana festivo . Por ello, quienes necesiten realizar envíos, trámites bancarios o gestiones gubernamentales deberán tomar previsiones y revisar los horarios antes de acudir a cualquier establecimiento.

TG