Ley que restringe las pistolas Glock en California desata una batalla legal en EU

El Departamento de Justicia de EU presentó una demanda contra una nueva ley del estado de California que restringe la venta de determinadas pistolas semiautomáticas tipo Glock, al considerar que la medida vulnera los derechos protegidos por la Segunda Enmienda de la Constitución de los EU. La acción legal abre un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Gobierno federal y las autoridades californianas sobre la regulación de las armas de fuego.

La disputa gira en torno a la ley AB 1127, que entró en vigor este 1 de julio y busca impedir la comercialización de nuevas pistolas cuyo diseño permita una conversión relativamente sencilla a armas totalmente automáticas mediante dispositivos ilegales conocidos como switches o "interruptores".

El caso vuelve a colocar en el centro del debate nacional el equilibrio entre el derecho constitucional a portar armas y los esfuerzos de algunos estados por endurecer los controles para reducir la violencia armada.

¿Qué establece la nueva ley de California?

La legislación aprobada por California prohíbe la venta de nuevas pistolas semiautomáticas que empleen una barra de gatillo cruciforme, un diseño presente en los modelos fabricados por Glock y en otras armas con mecanismos similares.

De acuerdo con los promotores de la norma, esta característica facilita la instalación de pequeños dispositivos metálicos o impresos en 3D conocidos como Glock switches, capaces de modificar el funcionamiento del arma para disparar de forma completamente automática. Estos accesorios son ilegales bajo la legislación federal, pero en los últimos años se han vuelto más accesibles a través del mercado clandestino.

La ley obliga a distribuidores y comercios a dejar de vender nuevos modelos que entren en esta categoría, sin embargo, no afecta a quienes ya poseen legalmente una de estas pistolas, por lo que su propiedad y posesión continúan siendo legales dentro del estado.

El Gobierno federal argumenta que viola la Segunda Enmienda

El Departamento de Justicia sostiene que la medida constituye una restricción inconstitucional sobre uno de los tipos de armas cortas más populares del país.

El fiscal interino Todd Blanche afirmó que la Segunda Enmienda protege el derecho de los ciudadanos a poseer este tipo de armas y aseguró que el Gobierno federal defenderá los derechos de los propietarios que cumplen con la ley.

La demanda solicita que los tribunales declaren inválida la legislación al considerar que impone una prohibición sobre armas de uso común, un argumento que ha sido respaldado en años recientes por diversas decisiones de la Corte Suprema de los EU relacionadas con el alcance de la Segunda Enmienda.

California defiende la medida como una acción de seguridad pública

Las autoridades de California sostienen que la legislación no busca prohibir todas las pistolas Glock, sino impedir la venta de nuevos modelos cuyo diseño facilite su modificación ilegal.

Los impulsores de la norma argumentan que los fabricantes conocen desde hace décadas la posibilidad de convertir estas armas en ametralladoras mediante dispositivos relativamente simples y que no han implementado cambios suficientes para reducir ese riesgo.

Diversos organismos de seguridad estadounidenses han advertido en los últimos años sobre el incremento del uso de los llamados Glock switches en actividades delictivas. Debido a su reducido tamaño y bajo costo, estos dispositivos pueden convertir una pistola semiautomática en un arma capaz de disparar decenas de proyectiles en pocos segundos, aumentando considerablemente su capacidad letal.

El litigio podría convertirse en otro caso relevante dentro de la discusión nacional sobre el control de armas en EU. La resolución judicial no solo definirá el futuro de la ley californiana, sino que también podría influir en iniciativas similares impulsadas por otros estados que buscan limitar la circulación de armas susceptibles de ser modificadas para funcionar como ametralladoras.

TG