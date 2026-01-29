Pronostican más nieve y frío polar en EU tras primera gran tormenta invernal

Millones de personas en Estados Unidos enfrentan temperaturas extremas, así como vialidades cubiertas de hielo y nieve, tras el impacto de la primera gran tormenta invernal del año. Sin embargo, las condiciones adversas continuarán, ya que para el fin de semana se prevé la llegada de aire ártico que mantendrá los termómetros muy por debajo del punto de congelación.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), un sistema de baja presión se forma frente a las Carolinas y avanzará hacia el sureste este viernes, provocando nevadas ligeras en la región del Atlántico Medio, que incluye estados como Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Virginia, Virginia Occidental y la capital estadounidense.

Los efectos más severos se concentrarán en las Carolinas y el sur de Virginia, donde además se pronostican vientos intensos e inundaciones costeras relevantes durante el fin de semana. En algunas localidades se estiman acumulaciones de nieve de entre 15 y 30 centímetros, con precipitaciones previstas desde el sábado y hasta el domingo.

El SNM advirtió que una tormenta invernal de gran magnitud comenzará a impactar el sureste y el Atlántico Medio a partir del viernes, combinando aire polar, nevadas y fuertes rachas de viento, lo que generará un ambiente peligrosamente frío y posibles interrupciones en el suministro eléctrico.

La ola de frío se extenderá incluso hasta Florida, que sufrirá estas bajas temperaturas al menos hasta mediados de la próxima semana, lo que podría afectar a las cosechas. La alerta de frío se extiende desde Canadá hasta el sur de Estados Unidos.

Los estadounidenses aún sufren los estragos de la nevada y la ola de frío del pasado fin de semana, que causaron varias muertes, cortes de energía eléctrica y la cancelación de vuelos y de clases.

Nashville (Tennessee) y Tupelo (Misisipi) son dos de más de dos decenas de ciudades del sur que podrían establecer récords el sábado por las bajas temperaturas, según CNN.

En Nashville, donde la infraestructura eléctrica resultó dañada por la pasada tormenta, los termómetros podrían descender hasta -6 °C (21 °F), mientras que en Tupelo se prevén -3 °C (27 °F). Estas mínimas están unos 16 °C (casi 30 °F) por debajo de lo normal para esta época del año, de acuerdo con el canal.

En Nueva York, donde aún se limpian las calles de la nieve acumulada, la temperatura podría caer hasta -16 °C (3 °F) este sábado.

Para muchas ciudades, esta peligrosa ola consecutiva de frío ha marcado récords. En Filadelfia, las dos últimas semanas, con temperaturas de 0 °C (32 °F) o inferiores, han sido las más frías en 65 años, mientras que en Washington no se registraba una racha similar en tres décadas, con nueve días consecutivos en 0 °C o menos.



