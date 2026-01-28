Nueva York suspende servicios de ferry por hielo en los ríos East y Hudson

La intensa tormenta invernal que afecta a Nueva York continúa provocando trastornos en la movilidad de sus residentes y visitantes. Este martes por la tarde, el servicio de ferry que conecta los cinco distritos de la ciudad se vio obligado a suspender sus rutas debido a la acumulación de hielo en los ríos East y Hudson, lo que hace imposible la navegación segura.

La medida también se mantiene vigente para este miércoles, y se espera que pueda prolongarse varios días mientras continúan las bajas temperaturas.

La suspensión del sistema de transporte público marítimo de Nueva York, utilizado a diario por miles de neoyorquinos y turistas, ha generando inconvenientes para quienes confiaban en esta vía para desplazarse de manera rápida entre Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island y el Bronx.

Muchos pasajeros no recibieron aviso previo de la suspensión hasta llegar a los muelles, lo que los obligó a buscar alternativas, como el metro, autobuses o taxis.

En un comunicado, NYC Ferry explicó que la decisión se tomó “debido a las condiciones de las vías fluviales, que continúan congeladas, y a la presencia de hielo en el puerto, en los muelles de NYC Ferry o en sus cercanías”.

La compañía agregó que la seguridad de los pasajeros, la tripulación y las embarcaciones es prioritaria, y que se mantiene una vigilancia constante sobre la evolución de las condiciones en los ríos.

Este miércoles, NYC Ferry reiteró la suspensión de todas sus rutas y alertó que el servicio podría permanecer interrumpido durante varios días mientras se evalúa la situación. La empresa informó que los remolcadores trabajan de manera continua para romper el hielo y permitir que la flota pueda retomar sus operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan.

Además, los pasajeros pueden consultar actualizaciones en la página oficial de X y en el portal de NYC Ferry, donde se publican los cambios en tiempo real.

A pesar de las dificultades, el ferry hacia Staten Island continúa operando, gracias al tamaño de sus embarcaciones, que les permite atravesar con mayor facilidad las zonas heladas. Según informó la cadena ABC, los barcos más grandes tienen más capacidad para desplazarse entre bloques de hielo, por lo que esta ruta se mantiene activa mientras que otras permanecen suspendidas.

Por su parte, la compañía privada New York Waterway, que opera rutas desde el condado de Edgewater a lo largo del río Hudson en Nueva Jersey, también tuvo que suspender temporalmente su servicio. En su lugar, la empresa ha implementado rutas de autobuses sustitutos, para garantizar que los pasajeros puedan llegar a sus destinos pese a la interrupción del transporte marítimo.

Las autoridades meteorológicas advierten que las bajas temperaturas continuarán en los próximos días, lo que podría provocar más acumulación de hielo y afectar otras formas de transporte. Los usuarios de NYC Ferry y otras compañías privadas han sido instados a mantenerse informados y planificar sus viajes con antelación, utilizando medios alternativos como metro, trenes y autobuses para evitar retrasos.

