¿Qué es el vórtice polar y por qué es el responsable de la tormenta de nieve en Estados Unidos?

Estados Unidos enfrenta una de las peores tormentas de nieve en décadas, provocada por un desplazamiento del vórtice polar, un sistema de vientos que normalmente mantiene el aire extremadamente frío confinado en las regiones árticas. Este fenómeno ha llevado a temperaturas bajo cero, fuertes nevadas y condiciones extremas que afectan la vida diaria en varios estados del país.

¿Qué es el vórtice polar?

El nombre se refiere a masas de aire frío y de bajas presiones que se ubican en tropósfera (capa de la atmósfera hasta los 12 km de altura) y la estratósfera (entre 12 y 50 km de altura), y que giran a diferentes velocidades en sentido contrario a las agujas del reloj sobre el Polo Norte y el Polo Sur.

Gracias a estos vórtices, el aire frío y denso permanece concentrado sobre los polos. Durante el invierno, se vuelven más fuertes y extensos, mientras que en verano tienden a debilitarse. Funcionan como un “muro” que impide que el aire helado del Ártico se desplace hacia latitudes más bajas. No obstante, por diversas razones, estas corrientes pueden desviarse de su trayectoria habitual.

¿Cómo provoca tormentas de nieve?

Cuando el vórtice polar se debilita o se desplaza, el aire helado puede descender hacia Estados Unidos y otras regiones del hemisferio norte. Este aire frío extremo se combina con sistemas de baja presión, generando tormentas de nieve intensas.

Dependiendo de la fuerza y la duración del fenómeno, puede provocar nevadas históricas, temperaturas extremadamente bajas y condiciones peligrosas en carreteras y ciudades. Los meteorólogos pronostican que el vórtice permanecerá activo durante varios días, manteniendo bajas las temperaturas y la probabilidad de nevadas adicionales.

Impacto en Estados Unidos

El desplazamiento del vórtice polar es el principal detonante de algunas de las peores tormentas de nieve en décadas en Estados Unidos. Durante estos eventos, se registran:

Nevadas récord en varios estados.

Cancelaciones de vuelos y cierres de escuelas.

Temperaturas extremadamente bajas que afectan la vida diaria y la infraestructura.

Expertos en meteorología señalan que fenómenos como este pueden verse más afectados por el cambio climático, ya que las variaciones en temperatura y presión atmosférica pueden debilitar o modificar la trayectoria del vórtice polar. Esto aumenta la probabilidad de que el aire ártico alcance regiones donde normalmente no se esperan temperaturas tan extremas.

Además de las complicaciones en la movilidad, la tormenta ha provocado cortes de energía y afectaciones en la infraestructura, mientras hospitales y servicios de emergencia se preparan para atender situaciones relacionadas con el frío extremo.

