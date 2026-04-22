Como parte de una medida que busca proteger a las nuevas generaciones, el Reino Unido dio paso a una novedosa política que prohibirá la venta de tabaco a todas las personas nacidas a partir de una determinada fecha.

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El proyecto de ley, respaldado por el Gobierno del país y discutido en el Parlamento, contempla un amplio plan para reducir el consumo de tabaco y frenar los problemas de salud derivados de este hábito, con el objetivo de avanzar hacia lo que denominaron “una generación libre de humo”.

Las autoridades sanitarias explicaron que la iniciativa no propone una prohibición total de manera inmediata, sino que se aplicará mediante un sistema progresivo que permita retirar gradualmente el tabaco sin afectar gravemente a los fumadores actuales.

¿Qué medidas contempla la nueva ley antitabaco de Reino Unido?

El Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido explicó que el proyecto busca que la edad legal para comprar tabaco aumente cada año, de modo que, en la práctica, un joven que hoy no tenga la edad suficiente para adquirir cigarros nunca pueda hacerlo legalmente en el futuro.

Esta medida no solo contempla los cigarros de tabaco tradicionales, sino también restricciones más estrictas para vapeadores y cigarros electrónicos, aunque las implicaciones estarán más enfocadas en la comercialización y en los elementos que los hacen atractivos para los jóvenes.

La ley tiene como objetivo evitar que las nuevas generaciones desarrollen una adicción a la nicotina, especialmente en un contexto en el que diversos estudios científicos han confirmado que los efectos del tabaquismo siguen siendo una de las principales causas de enfermedades prevenibles y muertes en el país.

Reino Unido como precedente mundial en la prevención de la adicción al tabaco

La iniciativa se volvió viral rápidamente, pues especialistas en salud pública de todo el mundo señalaron que la ley del Reino Unido puede convertirse en un ejemplo para el resto de los países, al presentarse como un avance importante en materia de prevención y salubridad.

Naciones como Nueva Zelanda ya comenzaron a discutir enfoques similares, por lo que en el futuro podrían verse más gobiernos implementando medidas de este tipo que, de concretarse por completo, marcarían un antes y un después en la lucha mundial contra el tabaquismo.

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