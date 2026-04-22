A través de un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales con motivo del Día de la Independencia de Israel, este miércoles el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que su país está listo para cualquier escenario posible, tanto en el ámbito ofensivo como defensivo.

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Este 22 de abril, el líder israelí se reunió con algunos elementos del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro en las colinas de Jerusalén , como parte de la conmemoración de la independencia de Israel, según detalló un comunicado oficial.

En el mismo, el mandatario israelí aprovechó para desear un feliz Día de la Independencia a todo el pueblo israelí y destacó que, frente al actual escenario internacional, las defensas israelíes están preparadas para responder ante cualquier situación.

Netanyahu asegura que Israel está preparado para defenderse y atacar

“Estamos preparados para cada escenario, en defensa y en ataque”, escribió Netanyahu, quien acompañó el mensaje con varias fotografías de su visita a la Cúpula de Hierro.

X/@netanyahu

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, el teniente general Eyal Zamir, aseguró además en declaraciones difundidas este miércoles que el Ejército mantiene un alto nivel de preparación y está listo para reanudar “de inmediato y con contundencia” las operaciones militares “en todos los frentes”.

Sus afirmaciones se producen en un contexto de tensión regional ante la incertidumbre por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y coinciden con los actos de conmemoración del Día de la Independencia de Israel, celebrado anualmente con ceremonias oficiales y despliegues militares.

Trump extiende el alto al fuego con Irán mientras persiste la tensión en Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto al fuego con Irán hasta que el Gobierno iraní, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

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Trump tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto al fuego vigente y a pesar de que ese mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los “bombardeos” contra Irán.

A pesar del alto al fuego, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo, mientras Estados Unidos continúa aplicando un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes.

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