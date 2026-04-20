La alarma por la presencia de raticida en alimentos infantiles de la marca Hipp se ha extendido en Europa, luego de que casos detectados en Austria encendieran las alertas sanitarias y derivaran en hallazgos similares en República Checa y una investigación en Eslovaquia.

El caso más reciente se registró en la ciudad de Brno, donde se localizaron dos frascos manipulados del producto “zanahoria con patatas” en un supermercado de la cadena TESCO. El hallazgo ocurrió después de que un presunto responsable alertara por correo electrónico a las autoridades.

Ante la situación, la empresa retiró de manera preventiva todos los productos de la marca en sus tiendas. En paralelo, en la ciudad eslovaca de Dunajská Streda, la policía confiscó un lote sospechoso que ya fue enviado a análisis.

Origen de la alerta

La crisis comenzó en Austria, donde la cadena Spar retiró alimentos infantiles tras detectarse raticida en un frasco reportado por un cliente, sin que hubiera sido consumido. Las autoridades investigan el caso como un posible delito de riesgo público.

Incluso, se teme que más envases contaminados sigan en circulación, lo que ha llevado a operativos en hospitales, guarderías y centros educativos para evitar su uso.

Posible extorsión detrás del caso

De acuerdo con reportes, el incidente podría estar vinculado a un intento de extorsión . La sede de Hipp en Alemania habría recibido un correo exigiendo dos millones de euros a cambio de no contaminar productos en distintos puntos de Europa. Sin embargo, el mensaje no fue leído a tiempo.

Riesgos para la salud

Las autoridades advierten que los raticidas pueden contener sustancias como la bromadiolona, que afecta la coagulación sanguínea y puede provocar hemorragias internas. Los síntomas pueden tardar entre dos y cinco días en aparecer.

Recomendaciones a consumidores

Se pide extremar precauciones y revisar cuidadosamente los envases. Señales como tapas dañadas, mal sellado, olores extraños o etiquetas sospechosas podrían indicar manipulación.

Mientras continúan las investigaciones, todos los productos potencialmente contaminados han sido retirados del mercado en los países afectados.

EE