Venezuela se centra en la remoción de escombros y en recuperar cuerpos tras partida de rescatistas

Decenas de maquinaria pesada fueron desplegadas en las últimas horas en las calles de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble terremoto que sacudió a Venezuela, con el objetivo de remover los escombros y agilizar las labores de recuperación de víctimas.

Al mismo tiempo, la mayoría de los equipos internacionales de búsqueda y rescate ya concluyeron su participación y abandonaron el área. En su lugar, continúan trabajando rescatistas venezolanos, bomberos, personal de Protección Civil y habitantes de la comunidad, quienes mantienen las tareas de remoción de escombros entre las edificaciones colapsadas.

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"A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica. Siguen trabajando en lugares donde hay reportes de vida, pero la mayoría está trabajando con equipos locales en la recuperación de cuerpos", explicó a EFE Sebastián Mocarquer, representante del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).

Por el momento siguen 25 equipos de los 77 -de 31 países (casi 3.000 en total)-, pero muchos ya de retirada, y este organismo coordinador de la ONU entregó ya el pasado viernes el testigo a la Protección Civil venezolana, quien será ahora quien se encargue de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, que han causado 2.954 fallecidos y más de 16.500 heridos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha despedido y condecorado hasta ayer a rescatistas de casi 30 países siete países, incluidos España, Alemania, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Eslovaquia, Jordania, Lituania, México, Panamá, Portugal, República Checa, República Dominicana, Turquía y Vietnam.

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Menos gente y desplazados

En Caraballeda, una de las dos zonas más afectadas, a primera hora las calles estaban más vacías, aunque en parques o incluso en las aceras sigue habiendo carpas y muchos familiares siguen sin querer despegarse de los edificios derruidos donde están aún los cuerpos de los suyos.

"Lo que estamos viendo ahora es que hay cada vez más desplazamientos hacia estados que no han sido afectados", dijo a EFE Veronique Durroux, portavoz de OCHA Latinoamérica y Caribe (Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) , que indicó que se han registrado traslados a los estados de Táchira y Zulia, ambos al oeste del país y fronterizos con Colombia, así como a Delta Amacuro (este).

Mariana Hernández lleva 11 días en los alrededores de un edificio de 12 plantas en Playa Grande, en la otra zona de los terremotos, clamando porque le ayuden a sacar a su hermana, su esposo y sus dos sobrinos.

"Las personas que ves trabajando acá son puras personas que tenemos familiares acá y apoyos que han llegado de otros estados (del país)", explicó a EFE esta mujer.

Entre los escombros ya hay varias excavadoras y una grúa grande, pero pertenecen a un hombre que vivía en ese edificio y trata de sacar a su familia. Con sus propias manos y las de los voluntarios venezolanos han conseguido sacar, solo de este edificio, 120 fallecidos y saben que siguen quedando muchos más. Los rescatistas internacionales pasaron por el lugar hace días y no encontraron señales de vida.

El reto de los escombros

En las calles principales, camiones vacíos hacen fila parados esperando, pero de momento las excavadoras cogen los escombros y los van amontonando en los alrededores de los edificios o en solares vacíos.

El Gobierno venezolano cifró el 1 de julio en 1,25 millones de toneladas los escombros generados solamente en la localidad de Caraballeda. Según cifras oficiales, los temblores afectaron a 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

"La magnitud de la destrucción es impresionante y hay que ver qué se puede hacer. Hay también un tema de manejo de los escombros, qué se va a hacer con eso. Ahí también estamos apoyando con la evaluación", señaló la portavoz de la OCHA.

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NA