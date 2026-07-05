Avión es alcanzado por fuegos artificiales durante los festejos del 4 de Julio en Chicago

Las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos estuvieron cerca de provocar un incidente mayor, luego de que un avión de Delta Air Lines fuera alcanzado por un proyectil de fuegos artificiales mientras se aproximaba para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago, Illinois. De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), el hecho no dejó personas lesionadas ni ocasionó daños de gravedad.

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Según informó la FAA, el piloto del vuelo 1076 de Delta, que cubría la ruta Atlanta-Chicago, notificó alrededor de las 20:30 horas locales del sábado que la aeronave había sido impactada por un proyectil pirotécnico instantes antes de tocar tierra en el Aeropuerto Internacional Midway.

Aeronave aterrizó sin contratiempos tras el impacto

Grabaciones de audio de control del tráfico aéreo indicaron que la tripulación sintió un fuerte estruendo, en lo que esperaban se tratara simplemente de un cohete de fuegos artificiales que había estallado debajo del avión.

Según la cadena CBS, Delta confirmó que el Airbus A319 aterrizó sin problemas y rodó hasta la puerta de embarque.

La policía de Chicago informó poco después de que los fuegos artificiales causaron daños menores en la pintura de la aeronave. La aerolínea agregó que la nave fue inspeccionada este domingo para verificar que no hubiera sufrido daños adicionales.

Fuegos artificiales también provocaron un incendio en Nueva York

La misma noche del sábado, e l puente de Brooklyn se incendió brevemente durante el espectáculo de fuegos artificiales de la tienda de la cadena de grandes almacenes Macy's en Nueva York, poco después de las 21:00 hora local (1:00 GMT). El Departamento de Policía de la ciudad informó que no hubo heridos.

El lanzamiento de dispositivos pirotécnicos forma parte de las tradiciones imprescindibles del Día de la Independencia en Estados Unidos, una de las fiestas nacionales más importantes del país.

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Para este 250 aniversario de la nación, Washington se iluminó con un histórico espectáculo de fuegos artificiales que contó con unos 850 mil proyectiles , en el mayor espectáculo de su tipo en la historia de la capital y con el que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, busca romper un récord mundial.

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