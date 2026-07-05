A unas horas del esperado encuentro entre la Selección de México y la Selección de Inglaterra, la Embajada de México en el Reino Unido emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los connacionales que seguirán el partido desde territorio británico.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la representación diplomática invitó a la comunidad mexicana a disfrutar del partido con responsabilidad, privilegiando en todo momento la seguridad y el respeto entre aficionados.

Estas son las recomendaciones para los mexicanos en Reino Unido

La embajada pidió a los aficionados tomar en cuenta las siguientes medidas durante y después del encuentro:

Celebrar el resultado con respeto hacia todos los aficionados.

Evitar discusiones o provocaciones relacionadas con el partido.

Alejarse del lugar si el ambiente se vuelve tenso o existe algún riesgo.

Planear con anticipación el regreso a casa, ya que el encuentro finalizará durante la madrugada, horario local.

Seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades británicas, incluida la Policía Metropolitana de Londres.

¿Qué hacer en caso de una emergencia?

La representación diplomática recordó que, ante una emergencia que requiera atención inmediata, las personas deben comunicarse al 999, número oficial de servicios de emergencia en el Reino Unido.

Además, informó que los mexicanos que requieran asistencia consular urgente pueden comunicarse al teléfono de emergencias de la Embajada de México en el Reino Unido: +44 7516 421725

México busca hacer historia en el Mundial 2026

El partido entre México e Inglaterra definirá uno de los boletos a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo que se disputará en el Estadio Ciudad de México.

La Selección Mexicana llega al compromiso impulsada por una racha de cuatro victorias consecutivas sin recibir gol, un rendimiento que ha despertado la ilusión de la afición de volver a instalar al equipo entre los ocho mejores del torneo.

De conseguir la victoria frente a Inglaterra, el conjunto tricolor alcanzaría los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez en cuatro décadas, convirtiendo este encuentro en uno de los más importantes de su historia reciente.

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