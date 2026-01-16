Presidenta de Venezuela habló con el director de la CIA; ¿de qué hablaron?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este pasado jueves en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad en un esfuerzo por acercar posiciones, según confirmaron a EFE fuentes de la agencia de inteligencia.

Ratcliffe viajó al país suramericano bajo órdenes del presidente, Donald Trump, "para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la relación de trabajo", adelantó primero The New York Times, citando a un funcionario estadounidense.

"Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe abordó las posibles oportunidades de colaboración económica y señaló que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de EU, especialmente los narcotraficantes", especificó una fuente oficial citada por la cadena CNN.

El encuentro entre Ratcliffe y Rodríguez, vicepresidenta chavista que asumió el mando de Venezuela, con el aval de Washington, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por EU, tuvo como objetivo "generar confianza", agregó la fuente.

El director de la CIA es el funcionario estadounidense de más alto rango y el primer miembro del Gabinete de Donald Trump que visita Venezuela tras la operación militar que resultó en la captura y traslado de Maduro y su esposa a Nueva York para ser enjuiciados por narcoterrorismo.

La reunión en Caracas coincidió con el encuentro de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y Trump en la Casa Blanca.

La Premio Nobel de la Paz aprovechó para entregarle al estadounidense la medalla del prestigioso galardón, a pesar de que el presidente la descartó para liderar la transición en el país suramericano por considerar que no cuenta con los apoyos necesarios dentro del país.

En su lugar, Washington apostó por Rodríguez tras la captura de Maduro.

El Gobierno interino venezolano, que Trump asegura se encuentra bajo tutela estadounidense, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EU para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.

AO

